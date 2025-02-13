В Молдове обнаружили обломки российских дронов после атаки РФ по Украине

В ночь на 13 февраля в результате атаки российских дронов на украинский порт в Рени пограничные службы Молдовы зафиксировали несколько беспилотников, пересекших территорию страны.
Главные тезисы
- Пограничные службы Молдовы обнаружили обломки российских дронов, которые пересекли территорию страны в результате атаки на украинский порт в Рени.
- Два российских дрона упали и взорвались на территории Молдовы, не причинив ущерба людям.
- После происшествия пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты был временно закрыт, а сотрудники эвакуированы для безопасности.
В Молдове обнаружили обломки двух российских дронов
Так, один из дронов упал в поле у села Чумай Тараклейского района. Еще один дрон взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и селом Валя-Пержей (пограничные населенные пункты вблизи границы с Одесской областью).
Как сообщили в пограничной полиции, в результате взрывов никто не пострадал. Районы ограждены, а компетентные органы изучают обломки. Один из дронов взорвался в 1,5 километра от Чадыр-Лунги.
Отмечается, что после российской атаки пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты приостановил работу, а всех сотрудников эвакуировали в Джурджулешты.
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