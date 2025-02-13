В Молдове обнаружили обломки российских дронов после атаки РФ по Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В Молдове обнаружили обломки российских дронов после атаки РФ по Украине

дрон
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Источник:  Newsmaker

В ночь на 13 февраля в результате атаки российских дронов на украинский порт в Рени пограничные службы Молдовы зафиксировали несколько беспилотников, пересекших территорию страны.

Главные тезисы

  • Пограничные службы Молдовы обнаружили обломки российских дронов, которые пересекли территорию страны в результате атаки на украинский порт в Рени.
  • Два российских дрона упали и взорвались на территории Молдовы, не причинив ущерба людям.
  • После происшествия пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты был временно закрыт, а сотрудники эвакуированы для безопасности.

В Молдове обнаружили обломки двух российских дронов

Так, один из дронов упал в поле у села Чумай Тараклейского района. Еще один дрон взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и селом Валя-Пержей (пограничные населенные пункты вблизи границы с Одесской областью).

Как сообщили в пограничной полиции, в результате взрывов никто не пострадал. Районы ограждены, а компетентные органы изучают обломки. Один из дронов взорвался в 1,5 километра от Чадыр-Лунги.

Российский дрон в Молдове

Эксперты техническо-взрывного отдела полиции находятся на обеих локациях и проводят расследование. В дальнейшем дроны будут изучены более подробно. Согласно предварительному расследованию, обнаруженные фрагменты в Чадыр-Лунге принадлежат российскому дрону, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Отмечается, что после российской атаки пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты приостановил работу, а всех сотрудников эвакуировали в Джурджулешты.

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