В Молдове обнаружили обломки российских дронов после атаки РФ по Украине

В ночь на 13 февраля в результате атаки российских дронов на украинский порт в Рени пограничные службы Молдовы зафиксировали несколько беспилотников, пересекших территорию страны.

В Молдове обнаружили обломки двух российских дронов

Так, один из дронов упал в поле у села Чумай Тараклейского района. Еще один дрон взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и селом Валя-Пержей (пограничные населенные пункты вблизи границы с Одесской областью).

Как сообщили в пограничной полиции, в результате взрывов никто не пострадал. Районы ограждены, а компетентные органы изучают обломки. Один из дронов взорвался в 1,5 километра от Чадыр-Лунги.

Российский дрон в Молдове

Эксперты техническо-взрывного отдела полиции находятся на обеих локациях и проводят расследование. В дальнейшем дроны будут изучены более подробно. Согласно предварительному расследованию, обнаруженные фрагменты в Чадыр-Лунге принадлежат российскому дрону, сообщили в Генеральном инспекторате полиции. Поделиться

Отмечается, что после российской атаки пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты приостановил работу, а всех сотрудников эвакуировали в Джурджулешты.