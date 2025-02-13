У Молдові знайшли уламки російських дронів після атаки РФ по Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

У Молдові знайшли уламки російських дронів після атаки РФ по Україні

дрон
Джерело:  Newsmaker

У ніч на 13 лютого внаслідок атаки російських дронів на український порт у Рені прикордонні служби Молдови зафіксували кілька безпілотників, які перетнули територію країни.

Головні тези:

  • У Молдові виявлені уламки російських дронів, що перетнули територію країни внаслідок атаки на український порт у Рені.
  • Два російські дрони розбилися та вибухнули на території Молдови, при цьому ніхто не постраждав.
  • Прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти був тимчасово закритий після події, працівників евакуювали для їхньої безпеки.

У Молдові знайшли уламки двох російських дронів

Так, один із дронів упав у поле біля села Чумай Тараклійського району. Ще один дрон вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей (прикордонні населені пункти поблизу кордону до Одеської області).

Як повідомили в прикордонній поліції, унаслідок вибухів ніхто не постраждав. Райони огороджені, а компетентні органи вивчають уламки. Один із дронів вибухнув за 1,5 кілометра від Чадир-Лунги.

Російський дрон у Молдові

Експерти технічно-вибухового відділу поліції перебувають на обох локаціях і проводять розслідування. Надалі дрони будуть вивчені більш детально. Згідно з попереднім розслідуванням, виявлені фрагменти в Чадир-Лунзі належать російському дрону, — повідомили в Генеральному інспектораті поліції.

Зазначається, що після російської атаки прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти призупинив роботу, а всіх працівників евакуювали в Джурджулешти.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Принципове рішення. Молдова виганяє з країни десятки дипломатів РФ
Принципове рішення. Молдова виганяє з країни десятки дипломатів РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Russia Today та НТВ. Молдова заблокувала 22 сайти російських ЗМІ
Молдова
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я — фото
Молдова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?