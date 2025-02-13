У Молдові знайшли уламки російських дронів після атаки РФ по Україні

У ніч на 13 лютого внаслідок атаки російських дронів на український порт у Рені прикордонні служби Молдови зафіксували кілька безпілотників, які перетнули територію країни.
Головні тези:
- У Молдові виявлені уламки російських дронів, що перетнули територію країни внаслідок атаки на український порт у Рені.
- Два російські дрони розбилися та вибухнули на території Молдови, при цьому ніхто не постраждав.
- Прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти був тимчасово закритий після події, працівників евакуювали для їхньої безпеки.
У Молдові знайшли уламки двох російських дронів
Так, один із дронів упав у поле біля села Чумай Тараклійського району. Ще один дрон вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей (прикордонні населені пункти поблизу кордону до Одеської області).
Як повідомили в прикордонній поліції, унаслідок вибухів ніхто не постраждав. Райони огороджені, а компетентні органи вивчають уламки. Один із дронів вибухнув за 1,5 кілометра від Чадир-Лунги.
Зазначається, що після російської атаки прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти призупинив роботу, а всіх працівників евакуювали в Джурджулешти.
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