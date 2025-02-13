У Молдові знайшли уламки російських дронів після атаки РФ по Україні

У ніч на 13 лютого внаслідок атаки російських дронів на український порт у Рені прикордонні служби Молдови зафіксували кілька безпілотників, які перетнули територію країни.

У Молдові знайшли уламки двох російських дронів

Так, один із дронів упав у поле біля села Чумай Тараклійського району. Ще один дрон вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей (прикордонні населені пункти поблизу кордону до Одеської області).

Як повідомили в прикордонній поліції, унаслідок вибухів ніхто не постраждав. Райони огороджені, а компетентні органи вивчають уламки. Один із дронів вибухнув за 1,5 кілометра від Чадир-Лунги.

Російський дрон у Молдові

Експерти технічно-вибухового відділу поліції перебувають на обох локаціях і проводять розслідування. Надалі дрони будуть вивчені більш детально. Згідно з попереднім розслідуванням, виявлені фрагменти в Чадир-Лунзі належать російському дрону, — повідомили в Генеральному інспектораті поліції. Поширити

Зазначається, що після російської атаки прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти призупинив роботу, а всіх працівників евакуювали в Джурджулешти.