В "Монобанке" заявили о массированной DDoS-атаке

12 декабря на фоне хакерской атаки на оператора "Киевстар" началась массированная DDoS атака на Monobank.

DDoS атака Монобанк

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский сообщил о DDoS атаке на Монобанк. По его словам, ситуация находится под контролем.

Хакерская атака на Киевстар

Утром 12 декабря на оператора Киевстар совершили мощную хакерскую атаку. Это послужило причиной технического сбоя.

Чтобы зафиксировать обстоятельства и последствия противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара", оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, работающих в офисе компании.

На сегодня известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

Компания выплатит компенсацию всем оставшимся без связи или не мог воспользоваться сервисами оператора.