У "Монобанку" заявили про масовану DDoS-атаку

12 грудня на тлі хакерської атаки на оператора “Київстар”, почалася масована DDoS атака на Monobank.

DDoS атака Монобанк

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський повідомив про DDoS атаку на Монобанк. За його словами, ситуація перебуває під контролем.

Хакерська атака на Київстар

Зранку 12 грудня на оператора «Київстар» скоїли потужну хакерську атаку. Це стало причиною технічного збою.

Щоб зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі "Київстару", оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

Компанія виплатить компенсацію всім, хто залишився без звʼязку або не міг скористатися сервісами оператора.