Вечером 7 апреля неизвестные напали на работников МВД РФ в Московской области — известно по меньшей мере одном погибшем силовике.
Атака неизвестных в Московской области. Первые подробности
Об этом сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.
Так, стало известно о введении сигнала Сирена в Московской области.
Что важно понимать, последний раз эта команда была 22 марта в день атаки террористов ИГИЛ на "Крокус Сити Холл".
Согласно последним данным, в 17:35 в Щелково неизвестными людьми были атакованы сотрудники МВД.
По меньшей мере, двое силовиков пострадали, один погиб.
Кроме того, сообщается, что подозреваемые в нападении скрылись на мотоцикле черного цвета.
О нападении сообщил 35-летний пострадавший сотрудник МВД Григорий Серов.
Как утверждает последний, его избили неизвестные, удары наносились по голове.
Теракт в "Крокус Сити Холл": что известно
Вечером 22 марта четверо вооруженных мужчин начали стрельбу в российском “Крокус Сити Холл”. Кроме того, они устроили масштабный пожар.
Жертвами теракта стали 144 человека.
Впоследствии власти РФ сообщили, что спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области задержали четырех подозреваемых.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Несмотря на это, Кремль продолжает цинично винить во всем Украину, которая не имеет никакого отношения к стрельбе.
Украинский МИД и ГУР отвергает выдумки РФ.
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