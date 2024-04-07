Вечером 7 апреля неизвестные напали на работников МВД РФ в Московской области — известно по меньшей мере одном погибшем силовике.

Атака неизвестных в Московской области. Первые подробности

Об этом сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.

Так, стало известно о введении сигнала Сирена в Московской области.

Что важно понимать, последний раз эта команда была 22 марта в день атаки террористов ИГИЛ на "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, в 17:35 в Щелково неизвестными людьми были атакованы сотрудники МВД.

По меньшей мере, двое силовиков пострадали, один погиб.

Кроме того, сообщается, что подозреваемые в нападении скрылись на мотоцикле черного цвета.

О нападении сообщил 35-летний пострадавший сотрудник МВД Григорий Серов.

Как утверждает последний, его избили неизвестные, удары наносились по голове.

Также один сотрудник был убит, а один ранен. Прямо сейчас мотоцикл черного цвета без номеров под управлением предполагаемого преступника едет по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга, — сказано в сообщении. Поделиться

Теракт в "Крокус Сити Холл": что известно

Вечером 22 марта четверо вооруженных мужчин начали стрельбу в российском “Крокус Сити Холл”. Кроме того, они устроили масштабный пожар.

Жертвами теракта стали 144 человека.

Впоследствии власти РФ сообщили, что спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области задержали четырех подозреваемых.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Несмотря на это, Кремль продолжает цинично винить во всем Украину, которая не имеет никакого отношения к стрельбе.

Украинский МИД и ГУР отвергает выдумки РФ.