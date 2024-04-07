У Московській області знову лунає сигнал Сирена — що відбувається

Ввечері 7 квітня невідомі напали на працівників МВС РФ у Московській області — відомо про щонайменше одного загиблого силовика.
Атака невідомих у Московській області. Перші подробиці
Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Так, стало відомо про введення сигналу Сирена у Московській області.
Що важливо розуміти, востаннє ця команда була 22 березня в день атаки терористів ІДІЛ на “Крокус Сіті Хол”.
Згідно з останніми даними, о 17:35 в Щелково невідомими людьми були атаковані співробітники МВС.
Щонайменше двоє силовиків постраждали, один загинув.
Окрім того, повідомляється, що підозрювані в нападі зникли на мотоциклі чорного кольору.
Про напад повідомив 35-річний постраждалий співробітник МВС Григорій Сєров.
Як стверджує останній, його побили невідомі, удари завдавалися по голові.
Теракт в «Крокус Сіті Холлі»: що відомо
Увечері 22 березня четверо озброєних чоловіків влаштували стрілянину у російському «Крокус Сіті Хол». Окрім того, вони влаштували масштабну пожежу.
Жертвами теракту стали 144 людини.
Згодом влада РФ повідомила, що спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області затримали чотирьох підозрюваних осіб.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.
Попри це, Кремль продовжує цинічно звинувачувати у всьому Україну, яка немає жодного стосунку до стрілянини.
Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-