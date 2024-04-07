У Московській області знову лунає сигнал Сирена — що відбувається
Категорія
Події
Дата публікації

У Московській області знову лунає сигнал Сирена — що відбувається

МВД РФ
Джерело:  online.ua

Ввечері 7 квітня невідомі напали на працівників МВС РФ у Московській області —  відомо про щонайменше одного загиблого силовика.

Атака невідомих у Московській області. Перші подробиці

Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Так, стало відомо про введення сигналу Сирена у Московській області.

Що важливо розуміти, востаннє ця команда була 22 березня в день атаки терористів ІДІЛ на “Крокус Сіті Хол”.

Згідно з останніми даними, о 17:35 в Щелково невідомими людьми були атаковані співробітники МВС.

Щонайменше двоє силовиків постраждали, один загинув.

Окрім того, повідомляється, що підозрювані в нападі зникли на мотоциклі чорного кольору.

Про напад повідомив 35-річний постраждалий співробітник МВС Григорій Сєров.

Як стверджує останній, його побили невідомі, удари завдавалися по голові.

Також одного співробітника було вбито, а одного поранено.Прямо зараз мотоцикл чорного кольору без номерів під керуванням передбачуваного злочинця їде трасою М11 у бік Санкт-Петербурга, — йдеться в повідомленні.

Теракт в «Крокус Сіті Холлі»: що відомо

Увечері 22 березня четверо озброєних чоловіків влаштували стрілянину у російському «Крокус Сіті Хол». Окрім того, вони влаштували масштабну пожежу.

Жертвами теракту стали 144 людини.

Згодом влада РФ повідомила, що спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області затримали чотирьох підозрюваних осіб.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.

Попри це, Кремль продовжує цинічно звинувачувати у всьому Україну, яка немає жодного стосунку до стрілянини.

Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Слідком РФ вигадав нові "докази" причетності України до теракту в "Крокус Сіті Холі"
Слідком РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Західні аналітики вказали на ознаки початку терору Путіна в Росії після теракту у Підмосков'ї
Крокус Сіті Хол після теракту
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт у "Крокус Сіті Холі". Медведєв зухвало звинуватив Макрона у пособництві
Медведєв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?