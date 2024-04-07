У Московській області знову лунає сигнал Сирена — що відбувається

Ввечері 7 квітня невідомі напали на працівників МВС РФ у Московській області — відомо про щонайменше одного загиблого силовика.

Атака невідомих у Московській області. Перші подробиці

Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Так, стало відомо про введення сигналу Сирена у Московській області.

Що важливо розуміти, востаннє ця команда була 22 березня в день атаки терористів ІДІЛ на “Крокус Сіті Хол”.

Згідно з останніми даними, о 17:35 в Щелково невідомими людьми були атаковані співробітники МВС.

Щонайменше двоє силовиків постраждали, один загинув.

Окрім того, повідомляється, що підозрювані в нападі зникли на мотоциклі чорного кольору.

Про напад повідомив 35-річний постраждалий співробітник МВС Григорій Сєров.

Як стверджує останній, його побили невідомі, удари завдавалися по голові.

Також одного співробітника було вбито, а одного поранено.Прямо зараз мотоцикл чорного кольору без номерів під керуванням передбачуваного злочинця їде трасою М11 у бік Санкт-Петербурга, — йдеться в повідомленні. Поширити

Теракт в «Крокус Сіті Холлі»: що відомо

Увечері 22 березня четверо озброєних чоловіків влаштували стрілянину у російському «Крокус Сіті Хол». Окрім того, вони влаштували масштабну пожежу.

Жертвами теракту стали 144 людини.

Згодом влада РФ повідомила, що спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області затримали чотирьох підозрюваних осіб.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.

Попри це, Кремль продовжує цинічно звинувачувати у всьому Україну, яка немає жодного стосунку до стрілянини.

Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.