Журналісти Associated Press та західні аналітики прогнозують посилення жорсткого диктаторського режиму Володимира Путіна та репресій в Росії після теракту у підмосковному “Крокус Сіті Холі”.

Що відомо про посилення терору та репресій в Росії після теракту у Підмосков’ї

Наслідки нападу на московський концертний зал готують основу для ще більш жорсткого правління президента Володимира Путіна після його ретельно організованої перемоги на виборах минулого місяця, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації зазначають, що теракт у “Крокус Сіті Холі” продемонстрував повний провал російських спецслужб і став болючим ударом для Кремля.

Що свідчить про посилення терору в Росії

Зокрема, кремлівський диктатор Володимир Путін та підконтрольні йому російські посадовці та силовики почали звинувачувати у скоєнні теракту Україну.

Мережею доволі швидко поширились відео із тортурами, яким російські силовики піддали підозрюваних у скоєнні теракту.

Швидке та широке поширення цих відео не є випадковістю, а скоріше жахливим вихвалянням уряду Путіна своїм нахабним нехтуванням основними правами, фундаментальною гуманністю та верховенством права, — підкреслила заступниця директора Human Rights Watch з Європи та Центральної Азії Таня Локшина. Поширити

Кремлівський речник Дмитро Пєсков відмовився коментувати появу цих відео.

Керівниця телеканалу RT Маргарита Симоньян навіть спробувала публічно виправдати звірства силовиків.

Журналісти видання підкреслюють, що велика кількість аналітиків та спостерігачів сприйняли мовчазне схвалення такої жорстокості як ознаку того, що далі буде ще гірше.

Колишній президент, а нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав відновити радянську практику вбивств політичних ворогів за кордоном, а глава парламентської фракції "Єдина Росія", основної партії Кремля, Володимир Васильєв заявив, що Держдума розгляне питання відновлення смертної кари, враховуючи "настрої та очікування суспільства".

Російська правозахисна група Net Freedoms зазначила, що різкі заяви Путіна та Медведєва, зроблені на тлі демонстративних тортур підозрюваних, ефективно санкціонують позасудові страти та дають правоохоронним органам вказівки щодо поводження з ворогами.