Теракт у "Крокусі". Путін кардинально змінив свою версію

У зв'язку з цим, звичайно, і судячи з того, що зараз дає слідство, у нас є всі підстави вважати, що головною метою замовників кривавого жахливого терористичного акту в Москві було якраз завдання шкоди нашій єдності. Інших цілей і не проглядається, їх і немає, — заявив Путін.