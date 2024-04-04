Теракт у "Крокусі". Путін кардинально змінив свою версію
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Теракт у "Крокусі". Путін кардинально змінив свою версію

Путін
Джерело:  online.ua

4 квітня нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав стверджувати, що Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку “Ісламської держави”.

Путін почав заперечувати свою попередню версію про теракт в Росії

Як відомо, раніше російський диктатор заявляв, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти".

Однак тепер глава Кремля озвучив абсолютно іншу версію:

Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів. У нас країна, яка демонструє унікальний приклад міжконфесійної злагоди і єдності, міжрелігійної єдності, міжетнічної.

Володимир Путін

Володимир Путін

Нелегітимний президент Росії

Ба більше, російський диктатор почав стверджувати, що, мовляв, ключовою ціллю замовників теракту у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" було завдати шкоди єдності держави.

У зв'язку з цим, звичайно, і судячи з того, що зараз дає слідство, у нас є всі підстави вважати, що головною метою замовників кривавого жахливого терористичного акту в Москві було якраз завдання шкоди нашій єдності. Інших цілей і не проглядається, їх і немає, — заявив Путін.

Як Україна коментує теракт у “Крокус Сіті Холлі”

Глава держави Володимир Зеленський відкинув звинувачення російського диктатора Володимира Путіна у причетності України до теракту в Підмосков’ї.

Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він — найбільше вікно для терору, — підкреслив український лідер.

За словами українських розвідників, теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму диктатора Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

До слова, офіційний Вашингтон також одразу повідомив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.

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