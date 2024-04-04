Теракт у "Крокусі". Путін кардинально змінив свою версію

4 квітня нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав стверджувати, що Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку “Ісламської держави”.
Путін почав заперечувати свою попередню версію про теракт в Росії
Як відомо, раніше російський диктатор заявляв, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти".
Однак тепер глава Кремля озвучив абсолютно іншу версію:
Ба більше, російський диктатор почав стверджувати, що, мовляв, ключовою ціллю замовників теракту у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" було завдати шкоди єдності держави.
Як Україна коментує теракт у “Крокус Сіті Холлі”
Глава держави Володимир Зеленський відкинув звинувачення російського диктатора Володимира Путіна у причетності України до теракту в Підмосков’ї.
За словами українських розвідників, теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму диктатора Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
До слова, офіційний Вашингтон також одразу повідомив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
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