Теракт в "Крокусе". Путин кардинально изменил свою версию

В этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение вреда нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, — заявил Путин.