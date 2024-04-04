Теракт в "Крокусе". Путин кардинально изменил свою версию

4 апреля нелегитимный президент России Владимир Путин начал утверждать, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны "Исламского государства".
Путин начал отрицать свою предыдущую версию о теракте в России
Как известно, ранее российский диктатор заявлял, что теракт в "Крокус сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты".
Однако теперь глава Кремля озвучил совершенно другую версию:
Более того, российский диктатор начал утверждать, что, мол, ключевой целью заказчиков теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" было нанесения вреда единству государства.
Как Украина комментирует теракт в “Крокус Сити Холл”
Глава государства Владимир Зеленский отверг обвинения российского диктатора Владимира Путина в причастности Украины к теракту в Подмосковье.
По словам украинских разведчиков, теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима диктатора Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
К слову, официальный Вашингтон также сообщил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
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