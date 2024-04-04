Теракт в "Крокусе". Путин кардинально изменил свою версию
Категория
Мир
Дата публикации

Теракт в "Крокусе". Путин кардинально изменил свою версию

Путин
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Источник:  online.ua

4 апреля нелегитимный президент России Владимир Путин начал утверждать, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны "Исламского государства".

Путин начал отрицать свою предыдущую версию о теракте в России

Как известно, ранее российский диктатор заявлял, что теракт в "Крокус сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты".

Однако теперь глава Кремля озвучил совершенно другую версию:

Россия не может являться объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического.

Владимир Путин

Владимир Путин

Нелегитимный президент России

Более того, российский диктатор начал утверждать, что, мол, ключевой целью заказчиков теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" было нанесения вреда единству государства.

В этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение вреда нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, — заявил Путин.

Как Украина комментирует теракт в “Крокус Сити Холл”

Глава государства Владимир Зеленский отверг обвинения российского диктатора Владимира Путина в причастности Украины к теракту в Подмосковье.

Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия занимается именно он. Именно он — самое большое окно для террора, — подчеркнул украинский лидер.

По словам украинских разведчиков, теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима диктатора Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

К слову, официальный Вашингтон также сообщил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.

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