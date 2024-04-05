Журналисты Associated Press и западные аналитики прогнозируют ужесточение диктаторского режима Владимира Путина и репрессий в России после теракта в подмосковном Крокус Сити Холи.
Что известно об усилении террора и репрессиях в России после теракта в Подмосковье
Авторы публикации отмечают, что теракт в Крокус Сити Холи продемонстрировал полный провал российских спецслужб и стал болезненным ударом для Кремля.
Что свидетельствует об усилении террора в России
В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин и подконтрольные ему российские чиновники и силовики обвинили в совершении теракта Украину.
Сетью довольно быстро распространились видео с пыткой, которым российские силовики подвергли подозреваемых в совершении теракта.
Кремлевский спикер Дмитрий Песков отказался комментировать появление этих видео.
Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян даже попыталась публично оправдать зверства силовиков.
Журналисты издания подчеркивают, что большое количество аналитиков и наблюдателей восприняли молчаливое одобрение такой жестокости как признак того, что дальше будет еще хуже.
Бывший президент, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал восстановить советскую практику убийств политических врагов за границей, а глава парламентской фракции "Единая Россия", основной партии Кремля, Владимир Васильев заявил, что Госдума рассмотрит вопрос возобновления смертной казни, учитывая "настроения и настроения ожидание общества".
Российская правозащитная группа Net Freedoms отметила, что резкие заявления Путина и Медведева, сделанные на фоне демонстративных пыток подозреваемых, эффективно санкционируют внесудебные казни и дают правоохранительным органам указания по обращению с врагами.
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