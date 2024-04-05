Журналисты Associated Press и западные аналитики прогнозируют ужесточение диктаторского режима Владимира Путина и репрессий в России после теракта в подмосковном Крокус Сити Холи.

Что известно об усилении террора и репрессиях в России после теракта в Подмосковье

Последствия нападения на московский концертный зал готовят основу еще более жесткого правления президента Владимира Путина после его тщательно организованной победы на выборах в прошлом месяце, — говорится в материале издания. Поделиться

Авторы публикации отмечают, что теракт в Крокус Сити Холи продемонстрировал полный провал российских спецслужб и стал болезненным ударом для Кремля.

Что свидетельствует об усилении террора в России

В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин и подконтрольные ему российские чиновники и силовики обвинили в совершении теракта Украину.

Сетью довольно быстро распространились видео с пыткой, которым российские силовики подвергли подозреваемых в совершении теракта.

Быстрое и широкое распространение этих видео не случайность, а скорее ужасное восхваление правительства Путина своим наглым пренебрежением основными правами, фундаментальной гуманностью и верховенством права, — подчеркнула заместитель директора Human Rights Watch из Европы и Центральной Азии Таня Локшина. Поделиться

Кремлевский спикер Дмитрий Песков отказался комментировать появление этих видео.

Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян даже попыталась публично оправдать зверства силовиков.

Журналисты издания подчеркивают, что большое количество аналитиков и наблюдателей восприняли молчаливое одобрение такой жестокости как признак того, что дальше будет еще хуже.

Бывший президент, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал восстановить советскую практику убийств политических врагов за границей, а глава парламентской фракции "Единая Россия", основной партии Кремля, Владимир Васильев заявил, что Госдума рассмотрит вопрос возобновления смертной казни, учитывая "настроения и настроения ожидание общества".

Российская правозащитная группа Net Freedoms отметила, что резкие заявления Путина и Медведева, сделанные на фоне демонстративных пыток подозреваемых, эффективно санкционируют внесудебные казни и дают правоохранительным органам указания по обращению с врагами.