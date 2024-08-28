В Москве кусок мяса "ликвидировал" полковника ФСБ — реакция сети

В Москве скончался полковник ФСБ РФ, один из основателей крупнейшей околофутбольной группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. Как утверждают росСМИ, он якобы подавился куском мяса во время ужина.

Что известно о "самоликвидации" полковника ФСБ Еремина

О неожиданной смерти российского полковника написал телеграмм-канал Baza.

Согласно последним данным, Максим Еремин почувствовал себя плохо во время ужина 25 августа, ему стало сложно дышать.

Причиной стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях. Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но спасти не смогли. Причиной смерти стала механическая асфиксия, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, в стране-агрессорке РФ Максим Еремин был известным участником околофутбольного движения.

Более того, он служил в Федеральной службе безопасности РФ.

Более 20 лет назад он отправился на Кавказ и активно участвовал в ликвидации ряда известных полевых командиров.

Еремин дослужился до полковника ФСБ и начальника отдела по борьбе с терроризмом, ездил в командировку в Сирию. Поделиться

Как сеть реагирует на успешное “самоуничтожение” полковника ФСБ:

Какая ирония;

И теперь Кавказ отомстил;

Жду мемасики с кусочком мяса в кепке;

Когда найдут украинский след? Окажется, что повар или мясо из Украины?;

Салом подавился?;

Это не смерть, а просто санкции на воздух;

Какое досадное самоубийство;

Слава героям кулинарного фронта!;

А давайте рассмотрим вариант, что кто-то помог ему умереть. Думаете росСМИ написали бы, что до полковника ФСБ добрались и убили?;

Супер. Кадр уровня полковника — важная цель;

Новость, в которой прекрасно абсолютно все!