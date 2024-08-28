В Москве кусок мяса "ликвидировал" полковника ФСБ — реакция сети
Категория
Мир
Дата публикации

В Москве кусок мяса "ликвидировал" полковника ФСБ — реакция сети

Максим Еремин
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Источник:  online.ua

В Москве скончался полковник ФСБ РФ, один из основателей крупнейшей околофутбольной группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. Как утверждают росСМИ, он якобы подавился куском мяса во время ужина.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, причиной смерти российского полковника стала механическая асфиксия.
  • Максим Еремин был известным участником околофутбольного движения и служил в Федеральной службе безопасности РФ.
  • Пользователи сети иронически комментируют данную новость и озвучивают свои версии смерти Еремина.

Что известно о "самоликвидации" полковника ФСБ Еремина

О неожиданной смерти российского полковника написал телеграмм-канал Baza.

Согласно последним данным, Максим Еремин почувствовал себя плохо во время ужина 25 августа, ему стало сложно дышать.

Причиной стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях. Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но спасти не смогли. Причиной смерти стала механическая асфиксия, — сказано в сообщении.

Что важно понимать, в стране-агрессорке РФ Максим Еремин был известным участником околофутбольного движения.

Более того, он служил в Федеральной службе безопасности РФ.

Более 20 лет назад он отправился на Кавказ и активно участвовал в ликвидации ряда известных полевых командиров.

Еремин дослужился до полковника ФСБ и начальника отдела по борьбе с терроризмом, ездил в командировку в Сирию.

Как сеть реагирует на успешное “самоуничтожение” полковника ФСБ:

  • Какая ирония;

  • И теперь Кавказ отомстил;

  • Жду мемасики с кусочком мяса в кепке;

  • Когда найдут украинский след? Окажется, что повар или мясо из Украины?;

  • Салом подавился?;

  • Это не смерть, а просто санкции на воздух;

  • Какое досадное самоубийство;

  • Слава героям кулинарного фронта!;

  • А давайте рассмотрим вариант, что кто-то помог ему умереть. Думаете росСМИ написали бы, что до полковника ФСБ добрались и убили?;

  • Супер. Кадр уровня полковника — важная цель;

  • Новость, в которой прекрасно абсолютно все!

Фото: скриншот

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