В Москве скончался полковник ФСБ РФ, один из основателей крупнейшей околофутбольной группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. Как утверждают росСМИ, он якобы подавился куском мяса во время ужина.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, причиной смерти российского полковника стала механическая асфиксия.
- Максим Еремин был известным участником околофутбольного движения и служил в Федеральной службе безопасности РФ.
- Пользователи сети иронически комментируют данную новость и озвучивают свои версии смерти Еремина.
Что известно о "самоликвидации" полковника ФСБ Еремина
О неожиданной смерти российского полковника написал телеграмм-канал Baza.
Согласно последним данным, Максим Еремин почувствовал себя плохо во время ужина 25 августа, ему стало сложно дышать.
Что важно понимать, в стране-агрессорке РФ Максим Еремин был известным участником околофутбольного движения.
Более того, он служил в Федеральной службе безопасности РФ.
Более 20 лет назад он отправился на Кавказ и активно участвовал в ликвидации ряда известных полевых командиров.
Как сеть реагирует на успешное “самоуничтожение” полковника ФСБ:
Какая ирония;
И теперь Кавказ отомстил;
Жду мемасики с кусочком мяса в кепке;
Когда найдут украинский след? Окажется, что повар или мясо из Украины?;
Салом подавился?;
Это не смерть, а просто санкции на воздух;
Какое досадное самоубийство;
Слава героям кулинарного фронта!;
А давайте рассмотрим вариант, что кто-то помог ему умереть. Думаете росСМИ написали бы, что до полковника ФСБ добрались и убили?;
Супер. Кадр уровня полковника — важная цель;
Новость, в которой прекрасно абсолютно все!
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