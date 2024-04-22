Кадыров серьезно болен и вскоре может умереть — СМИ

Согласно данным российского оппозиционного издания "Новая газета. Европа", ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров может умереть в ближайшем будущем, поскольку у него некроз поджелудочной.
Кремль уже ищет замену Кадырову
Несмотря на то, что глава Чечни и его окружение отрицают слухи о болезни, отдельные вещи просто невозможно скрыть от мира.
Журналисты обращают внимание на то, что прежде всего речь идет о поразительных изменениях во внешности, поведении и рабочем графике Кадырова.
Как удалось узнать изданию, диагноз "некроз поджелудочной железы" приспешнику Путина впервые поставили еще 5 лет назад.
Что интересно, тогда он даже не пытался скрыть, что вынужден уйти в отпуск из-за "временной нетрудоспособности".
Рамзан Кадыров врал о небольшом недомогании, температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы ставили всего два дня (цитата Кадырова — ред.)".
Что происходит с Кадыровым
Состояние приспешника Путина резко ухудшилось весной 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Впоследствии Рамзан Кадыров попал в больницу с острой легочной недостаточностью, развившейся у него в результате передозировки транквилизатором "Дормикум".
Несколько месяцев назад Кадырову делали МРТ мозга, которое показало, что болезнь серьезно влияет на него.
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