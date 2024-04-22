Кадыров серьезно болен и вскоре может умереть — СМИ

Согласно данным российского оппозиционного издания "Новая газета. Европа", ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров может умереть в ближайшем будущем, поскольку у него некроз поджелудочной.

Кремль уже ищет замену Кадырову

Несмотря на то, что глава Чечни и его окружение отрицают слухи о болезни, отдельные вещи просто невозможно скрыть от мира.

Журналисты обращают внимание на то, что прежде всего речь идет о поразительных изменениях во внешности, поведении и рабочем графике Кадырова.

Как удалось узнать изданию, диагноз "некроз поджелудочной железы" приспешнику Путина впервые поставили еще 5 лет назад.

Что интересно, тогда он даже не пытался скрыть, что вынужден уйти в отпуск из-за "временной нетрудоспособности".

Рамзан Кадыров врал о небольшом недомогании, температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы ставили всего два дня (цитата Кадырова — ред.)".

Перед Кремлем стоит серьезная проблема — как безболезненно подготовиться в самом сложном регионе России к смене власти, которая может состояться уже в ближайшее время, — отмечают журналисты. Поделиться

Что происходит с Кадыровым

Состояние приспешника Путина резко ухудшилось весной 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Даже самый рассеянный наблюдатель не мог не заметить, как вследствие отказа почек и застоя жидкости в легких (последствия основного заболевания) Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться, — напоминают журналисты. Поделиться

Впоследствии Рамзан Кадыров попал в больницу с острой легочной недостаточностью, развившейся у него в результате передозировки транквилизатором "Дормикум".