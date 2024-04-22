Кадиров серйозно хворий й незабаром може померти — ЗМІ

Згідно з даними російського опозиційного видання "Новая газета. Европа", ставленик Путіна у Чечні Рамзан Кадиров може померти в найближчому майбутньому, оскільки у нього некроз підшлункової.
Кремль уже шукає заміну Кадирову
Попри те, що сам глава Чечні та його оточення заперечують чутки про хворобу, окремі речі просто неможливо приховати від світу.
Журналісти звертають увагу на те, що насамперед йдеться про разючі зміни в зовнішності, поведінці та робочому графіку Кадирова.
Як вдалося дізнатися виданню, діагноз "некроз підшлункової залози" поплічнику Путіна вперше поставили ще 5 років тому.
Що цікаво, тоді він навіть не намагався приховати, що вимушений піти у відпустку у зв'язку з "тимчасовою непрацездатністю".
Рамзан Кадиров брехав про невелике нездужання, температуру і грип, за яких йому чомусь "крапельниці ставили всього два дні (цитата за Кадировим − ред.)".
Що відбувається з Кадировим
Стан поплічника Путіна різко погіршився навесні 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.
Згодом Рамзан Кадиров потрапив у лікарню з гострою легеневою недостатністю, що розвинулася у нього в результаті передозування транквілізатором "Дормікум".
Декілька місяців тому Кадирову робили МРТ мозку, яке показало, що хвороба серйозно впливає на нього.
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