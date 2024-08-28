У Москві помер полковник ФСБ РФ, один із засновників найбільшого навколофутбольного угруповання ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін. Як стверджують росЗМІ, він нібито вдавився шматком мʼяса під час вечері.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, причиною смерті російського полковника стала механічна асфіксія.
- Максим Єрьомін був відомим учасником навколофутбольного руху та служив у Федеральній службі безпеки РФ.
- Користувачі мережі іронічно коментують цю новину та озвучують свої версії загибелі Єрьоміна.
Що відомо про “самоліквідацію” полковника ФСБ Єрьоміна
Про неочікувану смерть російського полковника написав телеграм-канал Baza.
Згідно з останніми даними, Максим Єрьомін відчув себе погано під час вечері 25 серпня, йому стало складно дихати.
Що важливо розуміти, у країні-агресорці РФ Максим Єрьомін був відомим учасником навколофутбольного руху.
Ба більше, він служив у Федеральній службі безпеки РФ.
Понад 20 років тому він вирушив на Кавказ й брав активну участь у ліквідації низки відомих польових командирів.
Як мережа реагує на успішне “самознищення” полковника ФСБ:
Яка іронія;
І тепер Кавказ відомстив;
Чекаю мемасики з кусочком м'яса в кєпці;
Коли знайдуть український слід? Виявиться що кухар або м'ясо з України?;
Салом вдавився?;
Це не смерть, а просто санкції на повітря;
Яке прикре самогубство;
лава героям кулінарного фронту!;
А давайте розглянемо варіант, що йому допомогли померти. Думаєте росЗМІ написали б, що до полковника ФСБ дістались і вбили?;
Супер. Кадр рівня полковника важлива ціль;
Новина, в якій чудово абсолютно все!
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