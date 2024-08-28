У Москві помер полковник ФСБ РФ, один із засновників найбільшого навколофутбольного угруповання ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін. Як стверджують росЗМІ, він нібито вдавився шматком мʼяса під час вечері.

Що відомо про “самоліквідацію” полковника ФСБ Єрьоміна

Про неочікувану смерть російського полковника написав телеграм-канал Baza.

Згідно з останніми даними, Максим Єрьомін відчув себе погано під час вечері 25 серпня, йому стало складно дихати.

Причиною став шматочок м'яса, що застряг у нього в дихальних шляхах. Єрьоміна терміново доставили в лікарню імені Ворохобова, але врятувати не змогли. Причиною смерті стала механічна асфіксія, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, у країні-агресорці РФ Максим Єрьомін був відомим учасником навколофутбольного руху.

Ба більше, він служив у Федеральній службі безпеки РФ.

Понад 20 років тому він вирушив на Кавказ й брав активну участь у ліквідації низки відомих польових командирів.

Єрьомін дослужився до полковника ФСБ і начальника відділу по боротьбі з тероризмом, їздив у відрядження до Сирії. Поширити

Як мережа реагує на успішне “самознищення” полковника ФСБ:

Яка іронія;

І тепер Кавказ відомстив;

Чекаю мемасики з кусочком м'яса в кєпці;

Коли знайдуть український слід? Виявиться що кухар або м'ясо з України?;

Салом вдавився?;

Це не смерть, а просто санкції на повітря;

Яке прикре самогубство;

лава героям кулінарного фронту!;

А давайте розглянемо варіант, що йому допомогли померти. Думаєте росЗМІ написали б, що до полковника ФСБ дістались і вбили?;

Супер. Кадр рівня полковника важлива ціль;

Новина, в якій чудово абсолютно все!