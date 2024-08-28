У Москві шматок м'яса "ліквідував" полковника ФСБ — реакція мережі
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У Москві шматок м'яса "ліквідував" полковника ФСБ — реакція мережі

Максим Єрьомін
Джерело:  online.ua

У Москві помер полковник ФСБ РФ, один із засновників найбільшого навколофутбольного угруповання ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін. Як стверджують росЗМІ, він нібито вдавився шматком мʼяса під час вечері.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, причиною смерті російського полковника стала механічна асфіксія.
  • Максим Єрьомін був відомим учасником навколофутбольного руху та служив у Федеральній службі безпеки РФ.
  • Користувачі мережі іронічно коментують цю новину та озвучують свої версії загибелі Єрьоміна.

Що відомо про “самоліквідацію” полковника ФСБ Єрьоміна

Про неочікувану смерть російського полковника написав телеграм-канал Baza.

Згідно з останніми даними, Максим Єрьомін відчув себе погано під час вечері 25 серпня, йому стало складно дихати.

Причиною став шматочок м'яса, що застряг у нього в дихальних шляхах. Єрьоміна терміново доставили в лікарню імені Ворохобова, але врятувати не змогли. Причиною смерті стала механічна асфіксія, — йдеться у повідомленні.

Що важливо розуміти, у країні-агресорці РФ Максим Єрьомін був відомим учасником навколофутбольного руху.

Ба більше, він служив у Федеральній службі безпеки РФ.

Понад 20 років тому він вирушив на Кавказ й брав активну участь у ліквідації низки відомих польових командирів.

Єрьомін дослужився до полковника ФСБ і начальника відділу по боротьбі з тероризмом, їздив у відрядження до Сирії.

Як мережа реагує на успішне “самознищення” полковника ФСБ:

  • Яка іронія;

  • І тепер Кавказ відомстив;

  • Чекаю мемасики з кусочком м'яса в кєпці;

  • Коли знайдуть український слід? Виявиться що кухар або м'ясо з України?;

  • Салом вдавився?;

  • Це не смерть, а просто санкції на повітря;

  • Яке прикре самогубство;

  • лава героям кулінарного фронту!;

  • А давайте розглянемо варіант, що йому допомогли померти. Думаєте росЗМІ написали б, що до полковника ФСБ дістались і вбили?;

  • Супер. Кадр рівня полковника важлива ціль;

  • Новина, в якій чудово абсолютно все!

Фото: скриншот

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