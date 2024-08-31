В Москве масштабно пылает админздание — видео

Мощный пожар вспыхнул в Москве 31 августа. Огонь пытаются потушить утром, привлекли вертолеты и корабль, однако огонь до сих пор бушует на большой площади админздания.
Главные тезисы
- Масштабный пожар в Москве охватил двухэтажное административное здание, привлечены вертолеты и корабль для тушения огня.
- Специальный корабль и вертолеты сбросили более 350 тонн воды, однако огонь до сих пор не удалось потушить.
- Пожар пылает с самого утра 31 аавгуста.
В Москве не могут потушить масштабный пожар
На западе Москвы вспыхнуло двухэтажное административное здание. Огонь пытаются ликвидировать с самого утра.
Пожар охватил территорию площадью более тысячи квадратных метров.
По словам российских спасателей, вертолеты сбросили уже более 350 тонн воды, но огонь не удалось потушить.
Что известно об атаке дронов на Москву.
В РФ заявили об одной из самых масштабных атак на Москву, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего в области было якобы сбито 10 беспилотников.
Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время, – отметил Собянин.
По словам мэра, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской - 23, над Белгородской - 6, над Калужской - 3 и над Курской - 2.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-