В Москве масштабно пылает админздание — видео

Мощный пожар вспыхнул в Москве 31 августа. Огонь пытаются потушить утром, привлекли вертолеты и корабль, однако огонь до сих пор бушует на большой площади админздания.

В Москве не могут потушить масштабный пожар

На западе Москвы вспыхнуло двухэтажное административное здание. Огонь пытаются ликвидировать с самого утра.

Пожар в Москве

Пожар охватил территорию площадью более тысячи квадратных метров.

Российское МЧС привлекло к тушению пожара специальный корабль "Полковник Чернышев", а также четыре вертолета Московского авиационного центра — три Ка-32 и Ми-26. Поделиться

По словам российских спасателей, вертолеты сбросили уже более 350 тонн воды, но огонь не удалось потушить.

Что известно об атаке дронов на Москву.

В РФ заявили об одной из самых масштабных атак на Москву, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего в области было якобы сбито 10 беспилотников.

Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время, – отметил Собянин.

По словам мэра, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Впоследствии российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбило 45 беспилотников на территории России. Поделиться

В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской - 23, над Белгородской - 6, над Калужской - 3 и над Курской - 2.