У Москві масштабно палає адмінбудівля — відео

Потужна пожежа спалахнула у Москві 31 серпня. Вогонь намагаються загасити зранку, залучили гелікоптери та корабель, проте вогонь досі вирує на великій площі адмінбудівлі.
Головні тези:
- Пожежа спалахнула у Москві у двоповерховій адмінбудівлі, на площі понад тисячу квадратних метрів.
- Гелікоптери та корабель залучені для гасіння пожежі, але вогонь поки вирує.
- Надзвичайна ситуація сталася вранці 31 серпня.
У Москві не можуть загасити масштабну пожежу
На заході Москви спалахнула двоповерхова адміністративна будівля. Вогонь намагаються ліквідувати з самого ранку.
Пожежа охопила територію площею понад тисячу квадратних метрів.
За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити.
Що відомо про атаку дронів на Москву
У РФ заявили про одну з наймасштабніших атак на Москву, внаслідок якої російська ППО нібито збила 10 дронів.
Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, загалом в області було нібито збито 10 безпілотників.
Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час, — зазначив Собянін.
За словами мера, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. На місці події працюють фахівці екстрених служб.
Зокрема, над Московською областю нібито збили 11 дронів, над Брянською — 23, над Бєлгородською — 6, над Калузькою — 3 і над Курською — 2.
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