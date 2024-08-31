У Москві масштабно палає адмінбудівля — відео

Потужна пожежа спалахнула у Москві 31 серпня. Вогонь намагаються загасити зранку, залучили гелікоптери та корабель, проте вогонь досі вирує на великій площі адмінбудівлі.

У Москві не можуть загасити масштабну пожежу

На заході Москви спалахнула двоповерхова адміністративна будівля. Вогонь намагаються ліквідувати з самого ранку.

Пожежа у Москві

Пожежа охопила територію площею понад тисячу квадратних метрів.

Російське МНС залучила до гасіння пожежі спеціальний корабель "Полковник Чернишев", а також чотири гелікоптери Московського авіаційного центру — три Ка-32 і Мі-26. Поширити

За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити.

Що відомо про атаку дронів на Москву

У РФ заявили про одну з наймасштабніших атак на Москву, внаслідок якої російська ППО нібито збила 10 дронів.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, загалом в області було нібито збито 10 безпілотників.

Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час, — зазначив Собянін.

За словами мера, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. На місці події працюють фахівці екстрених служб.

Згодом російське Міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території Росії. Поширити

Зокрема, над Московською областю нібито збили 11 дронів, над Брянською — 23, над Бєлгородською — 6, над Калузькою — 3 і над Курською — 2.