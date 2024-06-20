В Москве штормовой ветер валит деревья и сносит крыши — видео

В Москву "наведался" ураган по имени Эдгар, принесший штормовой ветер и масштабный ливень.

В Москве бушует ураган Эдгар — видео

20 июня днем в столице страны-агрессора — настоящее стихийное бедствие. Из-за урагана "Эдгар" в городе падают на землю крыши, вырываются с корнями дерева.

Сильные порывы ураганного ветра рушатся с ног жителей города. Ливень не заканчивается — на улицах Москвы просто потоп.

Стало известно о первых жертвах стихийного бедствия. Как пишут российские пропагандисты, деревом придавило мужчину у парка, человек погиб.

А под Москвой местные жители видели смерч.

Из-за непогоды в Москве десятки автомобилей ушли под воду

На одной из улиц Москвы 31 мая дерево упало на стоящий на светофоре автомобиль, водитель и пассажир успели выскочить — никто не пострадал.

А в одном из жилых комплексов столицы РФ серьезно затопила подземная парковка и придомовая территория, десятки автомобилей ушли под воду.

Пока информации о пострадавших нет. Коммунальные службы разгребают последствия ненастья.