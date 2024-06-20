В Москве штормовой ветер валит деревья и сносит крыши — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве штормовой ветер валит деревья и сносит крыши — видео

Ураган
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Источник:  online.ua

В Москву "наведался" ураган по имени Эдгар, принесший штормовой ветер и масштабный ливень.

Главные тезисы

  • Ураган Эдгар нанес серьезный ущерб в Москве, вызвав падение деревьев, снос крыш и потоп на улицах.
  • Присутствуют жертвы стихийного бедствия, включая погибшего под обломками дерева. Сообщается о разрушениях и затоплении улиц.
  • Десятки автомобилей оказались под водой из-за урагана, а коммунальные службы заняты ликвидацией последствий стихии.
  • Затоплены подземные парковки, придомовые территории, жители сталкиваются с серьезными проблемами из-за урагана Эдгар.
  • Сильные порывы ураганного ветра и масштабный ливень делают ураган в Москве настоящим стихийным бедствием.

В Москве бушует ураган Эдгар — видео

20 июня днем в столице страны-агрессора — настоящее стихийное бедствие. Из-за урагана "Эдгар" в городе падают на землю крыши, вырываются с корнями дерева.

Сильные порывы ураганного ветра рушатся с ног жителей города. Ливень не заканчивается — на улицах Москвы просто потоп.

Стало известно о первых жертвах стихийного бедствия. Как пишут российские пропагандисты, деревом придавило мужчину у парка, человек погиб.

А под Москвой местные жители видели смерч.

Из-за непогоды в Москве десятки автомобилей ушли под воду

На одной из улиц Москвы 31 мая дерево упало на стоящий на светофоре автомобиль, водитель и пассажир успели выскочить — никто не пострадал.

А в одном из жилых комплексов столицы РФ серьезно затопила подземная парковка и придомовая территория, десятки автомобилей ушли под воду.

Пока информации о пострадавших нет. Коммунальные службы разгребают последствия ненастья.

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