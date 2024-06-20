У Москві штормовий вітер валить дерева і зносить дахи — відео

До Москви “навідався” ураган на ім'я Едгар, який приніс штормовий вітер та масштабну зливу.
Головні тези:
- У Москві вирує ураган Едгар, який приніс штормовий вітер та масштабну зливу.
- Негода призвела до падіння дерев, зносу дахів та потопу на вулицях міста.
- Під час урагану затопило підземне паркування та прибудинкову територію, десятки автомобілів пішли під воду.
- Є перші жертви стихійного лиха, одна людина загинула під уламками дерева.
- Комунальні служби працюють над розгортанням наслідків урагану в Москві.
У Москві вирує ураган Едгар — відео
20 червня вдень у столиці країни-агресорки — справжнє стихійне лихо. Через ураган “Едгар” у місті падають на землю дахи, вириваються з коренями дерева.
Сильні пориви ураганного вітру валять з ніг жителів міста. Злива не закінчується — на вулицях Москви просто потоп.
Стало відомо про перші жертви стихійного лиха. Як пишуть російські пропагандисти, деревом придавило чоловіка біля парку, людина загинула.
А під Москвою місцеві жителі бачили смерч.
Через негоду у Москві десятки автомобілів пішли під воду
На одній з вулиць Москви 31 травня дерево впало на автомобіль, що стояв на світлофорі, водій та пасажир встигли вискочити — ніхто не постраждав.
А у одному з житлових комплексів столиці РФ серйозно затопило підземне паркування та прибудинкову територію, десятки автомобілів пішли під воду.
Наразі інформації про постраждалих немає. Комунальні служби розгрібають наслідки негоди.
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