У Москві штормовий вітер валить дерева і зносить дахи — відео
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У Москві штормовий вітер валить дерева і зносить дахи — відео

Москва
Джерело:  online.ua

До Москви “навідався” ураган на ім'я Едгар, який приніс штормовий вітер та масштабну зливу.

Головні тези:

  • У Москві вирує ураган Едгар, який приніс штормовий вітер та масштабну зливу.
  • Негода призвела до падіння дерев, зносу дахів та потопу на вулицях міста.
  • Під час урагану затопило підземне паркування та прибудинкову територію, десятки автомобілів пішли під воду.
  • Є перші жертви стихійного лиха, одна людина загинула під уламками дерева.
  • Комунальні служби працюють над розгортанням наслідків урагану в Москві.

У Москві вирує ураган Едгар — відео

20 червня вдень у столиці країни-агресорки — справжнє стихійне лихо. Через ураган “Едгар” у місті падають на землю дахи, вириваються з коренями дерева.

Сильні пориви ураганного вітру валять з ніг жителів міста. Злива не закінчується — на вулицях Москви просто потоп.

Стало відомо про перші жертви стихійного лиха. Як пишуть російські пропагандисти, деревом придавило чоловіка біля парку, людина загинула.

А під Москвою місцеві жителі бачили смерч.

Через негоду у Москві десятки автомобілів пішли під воду

На одній з вулиць Москви 31 травня дерево впало на автомобіль, що стояв на світлофорі, водій та пасажир встигли вискочити — ніхто не постраждав.

А у одному з житлових комплексів столиці РФ серйозно затопило підземне паркування та прибудинкову територію, десятки автомобілів пішли під воду. 

Наразі інформації про постраждалих немає. Комунальні служби розгрібають наслідки негоди.

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