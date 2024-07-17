В Москве вспыхнул Центр цифровизации образования — видео

Россияне заявили о масштабном пожаре в Москве. Для ее ликвидации было задействовано более 30 единиц техники и вертолет.

Что известно о пожаре в РФ

Как отмечают росСМИ, площадь возгорания в здании Центра цифровизации образования в Москве выросла до 700 кв. метров.

Пожар тушат 100 сотрудников МЧС и 34 единиц техники, включая вертолет Ка-32.

Пока неизвестно о причине пожара и есть ли пострадавшие.

В Краснодаре пылал масштабный пожар

Загорелось производственное здание в Краснодаре. На месте работало более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Очевидцы писали, что горит ангар у Рубероидного завода.

По уточненной информации горело производственное здание по изготовлению модульных каркасных зданий, площадь возгорания — 1500 кв.

Пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 90 человек и 37 единиц техники, сообщает МЧС.