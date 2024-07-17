В Москве вспыхнул Центр цифровизации образования — видео

Россияне заявили о масштабном пожаре в Москве. Для ее ликвидации было задействовано более 30 единиц техники и вертолет.
Главные тезисы
- В Москве вспыхнул пожар в здании Центра цифровизации образования, который потребовал задействования большого количества техники и специалистов для его ликвидации.
- В Краснодаре произошел пожар на производственном заводе, который удалось локализовать благодаря оперативному вмешательству специалистов и техники.
Что известно о пожаре в РФ
Как отмечают росСМИ, площадь возгорания в здании Центра цифровизации образования в Москве выросла до 700 кв. метров.
Пожар тушат 100 сотрудников МЧС и 34 единиц техники, включая вертолет Ка-32.
Пока неизвестно о причине пожара и есть ли пострадавшие.
В Краснодаре пылал масштабный пожар
Загорелось производственное здание в Краснодаре. На месте работало более 50 специалистов и 15 единиц техники.
Очевидцы писали, что горит ангар у Рубероидного завода.
По уточненной информации горело производственное здание по изготовлению модульных каркасных зданий, площадь возгорания — 1500 кв.
Пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 90 человек и 37 единиц техники, сообщает МЧС.
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