В Москве вспыхнул Центр цифровизации образования — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве вспыхнул Центр цифровизации образования — видео

В Москве вспыхнул Центр цифровизации образования — видео
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Источник:  online.ua

Россияне заявили о масштабном пожаре в Москве. Для ее ликвидации было задействовано более 30 единиц техники и вертолет.

Главные тезисы

  • В Москве вспыхнул пожар в здании Центра цифровизации образования, который потребовал задействования большого количества техники и специалистов для его ликвидации.
  • В Краснодаре произошел пожар на производственном заводе, который удалось локализовать благодаря оперативному вмешательству специалистов и техники.

Что известно о пожаре в РФ

Как отмечают росСМИ, площадь возгорания в здании Центра цифровизации образования в Москве выросла до 700 кв. метров.

Пожар тушат 100 сотрудников МЧС и 34 единиц техники, включая вертолет Ка-32.

Пока неизвестно о причине пожара и есть ли пострадавшие.

В Краснодаре пылал масштабный пожар

Загорелось производственное здание в Краснодаре. На месте работало более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Очевидцы писали, что горит ангар у Рубероидного завода.

По уточненной информации горело производственное здание по изготовлению модульных каркасных зданий, площадь возгорания — 1500 кв.

Пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 90 человек и 37 единиц техники, сообщает МЧС.

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