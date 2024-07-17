У Москві спалахнув Центр цифровізації освіти — відео

Росіяни заявили про масштабну пожежу в Москві. Для її ліквідації задіяли понад 30 одиниць техніки та вертоліт.

Що відомо про пожежу в РФ

Як зазначають росЗМІ, площа загоряння у будівлі Центру цифровізації освіти у Москві зросла до 700 кв. метрів.

Пожежу гасять 100 співробітників МНС та 34 одиниці техніки, включаючи вертоліт Ка-32.

Наразі невідомо про причину пожежі та чи є постраждалі.

У Краснодарі палала масштабна пожежа

Загорілася виробнича будівля у Краснодарі. На місці працювали понад 50 фахівців та 15 одиниць техніки.

Очевидці писали, що горить ангар біля Рубероїдного заводу.

За уточненою інформацією горіла виробнича будівля з виготовлення модульних каркасних будівель, площа займання — 1500 кв м.

Пожежу вдалося локалізувати. До гасіння залучено 90 осіб та 37 одиниць техніки, повідомляє МНС.