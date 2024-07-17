У Москві спалахнув Центр цифровізації освіти — відео

Росіяни заявили про масштабну пожежу в Москві. Для її ліквідації задіяли понад 30 одиниць техніки та вертоліт.
Головні тези:
- У Москві загорівся Центр цифровізації освіти, вогонь вдалося ліквідувати за допомогою 100 співробітників МНС та техніки.
- Пожежа в Центрі цифровізації освіти у Москві призвела до збільшення площі загоряння до 700 кв. метрів.
- У Краснодарі також сталася пожежа у виробничій будівлі, працювали фахівці та техніка, але вдалося локалізувати загоряння.
- Очевидці повідомляли про горіння ангара біля Рубероїдного заводу в Краснодарі, площа займання склала 1500 кв метрів.
Що відомо про пожежу в РФ
Як зазначають росЗМІ, площа загоряння у будівлі Центру цифровізації освіти у Москві зросла до 700 кв. метрів.
Пожежу гасять 100 співробітників МНС та 34 одиниці техніки, включаючи вертоліт Ка-32.
Наразі невідомо про причину пожежі та чи є постраждалі.
У Краснодарі палала масштабна пожежа
Загорілася виробнича будівля у Краснодарі. На місці працювали понад 50 фахівців та 15 одиниць техніки.
Очевидці писали, що горить ангар біля Рубероїдного заводу.
За уточненою інформацією горіла виробнича будівля з виготовлення модульних каркасних будівель, площа займання — 1500 кв м.
Пожежу вдалося локалізувати. До гасіння залучено 90 осіб та 37 одиниць техніки, повідомляє МНС.
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