В Музее в Нью-Йорке обнаружили неизвестный вальс Шопена
Категория
Культура
Дата публикации

В Музее в Нью-Йорке обнаружили неизвестный вальс Шопена

Библиотека и музей Моргана
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Источник:  The Guardian

В хранилище библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке нашли неизвестный до этого вальс польского классика Фредерика Шопена, написанный им почти 200 лет назад.

Главные тезисы

  • В хранилище Музея Моргана был найден неизвестный вальс Шопена, написанный почти 200 лет назад.
  • Куратор музея и эксперт по творчеству Шопена подтвердили подлинность произведения по чернилам и почерку.
  • Редкое произведение Шопена, написанное между 1830 и 1835 годами, вызывает интерес среди специалистов и любителей классической музыки.
  • Шопен, хотя был менее плодовитым, чем другие композиторы, оставил нам около 250 произведений, большинство для фортепиано соло.
  • Найденный вальс описывается как 'драматическая тьма, превращающаяся в позитив', и является уникальным открытием в мире музыкальной культуры.

Что известно об обнаружении неизвестного до этого вальса Шопена

Куратор музея Робинсон Макклеллан еще весной внезапно нашел партитуру на карточке с рукописным именем Фредерика Шопена.

Я подумал: “Что здесь происходит? Что это могло быть? Я не узнал музыку, — рассказывает Макклеллан.

Сначала он сомневался в том, что автором произведения является именно Шопен. Знаток сфотографировал партитуру и сыграл ее на клавиатуре дома.

После этого Макклеллан решил посоветоваться с экспертом по творчеству Шопена из Пенсильванского университета.

В частности, он проверил чернила и бумагу. Оказалось, что почерк на карточке идентичен почерку Шопена.

В музее Нью-Йорка обнаружили неизвестный до этого вальс Шопена
Фредерик Шопен

Речь идет о стилизованном символе басового ключа и отметках, которые были характерны для легендарного польского композитора.

Мы полностью уверены в нашем выводе, — подчеркнул Макклеллан.

По информации издания, эта находка может привести к новым дебатам среди специалистов по классической музыке.

Что известно о найденном произведении Шопена

Неизвестные произведения Шопена, умершего в 1849 году в возрасте 39 лет, встречаются редко. Хотя он и является одной из самых любимых фигур в музыке — его сердце, замаринованное в банке со спиртом, хранится в варшавской церкви — Шопен был менее плодотворным, чем другие композиторы, написав около 250 произведений, большинство для фортепиано соло.

Музей считает, что найденное произведение Шопен написал между 1830 и 1835 годами, когда ему было около 20 лет.

Мелодия имеет резкое начало, пианист Лан Лан описал ее как "драматическую тьму, превращающуюся в позитив".

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