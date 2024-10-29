В хранилище библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке нашли неизвестный до этого вальс польского классика Фредерика Шопена, написанный им почти 200 лет назад.
Главные тезисы
- В хранилище Музея Моргана был найден неизвестный вальс Шопена, написанный почти 200 лет назад.
- Куратор музея и эксперт по творчеству Шопена подтвердили подлинность произведения по чернилам и почерку.
- Редкое произведение Шопена, написанное между 1830 и 1835 годами, вызывает интерес среди специалистов и любителей классической музыки.
- Шопен, хотя был менее плодовитым, чем другие композиторы, оставил нам около 250 произведений, большинство для фортепиано соло.
- Найденный вальс описывается как 'драматическая тьма, превращающаяся в позитив', и является уникальным открытием в мире музыкальной культуры.
Что известно об обнаружении неизвестного до этого вальса Шопена
Куратор музея Робинсон Макклеллан еще весной внезапно нашел партитуру на карточке с рукописным именем Фредерика Шопена.
Сначала он сомневался в том, что автором произведения является именно Шопен. Знаток сфотографировал партитуру и сыграл ее на клавиатуре дома.
После этого Макклеллан решил посоветоваться с экспертом по творчеству Шопена из Пенсильванского университета.
В частности, он проверил чернила и бумагу. Оказалось, что почерк на карточке идентичен почерку Шопена.
Речь идет о стилизованном символе басового ключа и отметках, которые были характерны для легендарного польского композитора.
По информации издания, эта находка может привести к новым дебатам среди специалистов по классической музыке.
Что известно о найденном произведении Шопена
Неизвестные произведения Шопена, умершего в 1849 году в возрасте 39 лет, встречаются редко. Хотя он и является одной из самых любимых фигур в музыке — его сердце, замаринованное в банке со спиртом, хранится в варшавской церкви — Шопен был менее плодотворным, чем другие композиторы, написав около 250 произведений, большинство для фортепиано соло.
Музей считает, что найденное произведение Шопен написал между 1830 и 1835 годами, когда ему было около 20 лет.
Мелодия имеет резкое начало, пианист Лан Лан описал ее как "драматическую тьму, превращающуюся в позитив".
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