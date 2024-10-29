В хранилище библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке нашли неизвестный до этого вальс польского классика Фредерика Шопена, написанный им почти 200 лет назад.

Что известно об обнаружении неизвестного до этого вальса Шопена

Куратор музея Робинсон Макклеллан еще весной внезапно нашел партитуру на карточке с рукописным именем Фредерика Шопена.

Я подумал: “Что здесь происходит? Что это могло быть? Я не узнал музыку, — рассказывает Макклеллан. Поделиться

Сначала он сомневался в том, что автором произведения является именно Шопен. Знаток сфотографировал партитуру и сыграл ее на клавиатуре дома.

После этого Макклеллан решил посоветоваться с экспертом по творчеству Шопена из Пенсильванского университета.

В частности, он проверил чернила и бумагу. Оказалось, что почерк на карточке идентичен почерку Шопена.

Фредерик Шопен

Речь идет о стилизованном символе басового ключа и отметках, которые были характерны для легендарного польского композитора.

Мы полностью уверены в нашем выводе, — подчеркнул Макклеллан. Поделиться

По информации издания, эта находка может привести к новым дебатам среди специалистов по классической музыке.

Что известно о найденном произведении Шопена

Неизвестные произведения Шопена, умершего в 1849 году в возрасте 39 лет, встречаются редко. Хотя он и является одной из самых любимых фигур в музыке — его сердце, замаринованное в банке со спиртом, хранится в варшавской церкви — Шопен был менее плодотворным, чем другие композиторы, написав около 250 произведений, большинство для фортепиано соло.

Музей считает, что найденное произведение Шопен написал между 1830 и 1835 годами, когда ему было около 20 лет.

Мелодия имеет резкое начало, пианист Лан Лан описал ее как "драматическую тьму, превращающуюся в позитив".