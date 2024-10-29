У сховищі бібліотеки та музею Моргана в Нью-Йорку відшукали невідомий до цього вальс польського класика Фредерика Шопена, який був написаний ним майже 200 років тому.
Головні тези:
- Куратор музею в Нью-Йорку виявив невідомий вальс Шопена у сховищі, що спричинило дебати серед експертів з класичної музики.
- Знайдений твір Шопена написаний між 1830 та 1835 роками, він вражає драматичну темряву, що перетворюється на позитив.
- Рідко зустрічаються невідомі твори Шопена, що робить цю знахідку особливо цінною для шанувальників класичної музики.
- Експерти підтвердили автентичність партитури на основі дослідження чернил та почерку, що підтвердило походження від Фредерика Шопена.
- Ця знахідка може розширити наше розуміння творчості Шопена та внести вклад у його музичне наслідування.
Що відомо про виявлення невідомого до цього вальсу Шопена
Зазначається, що куратор музею Робінсон Макклеллан ще навесні раптово знайшов партитуру на картці з рукописним іменем Фредеріка Шопена.
Спочатку він мав сумніви стосовно того, що автором твору є саме Шопен. Знавець сфотографував партитуру та зіграв її на клавіатурі вдома.
Після цього Макклеллан вирішив порадитись з експертом з творчості Шопена з Пенсільванського університету.
Зокрема, він перевірив чорнило та папір. Виявилось, що почерк на картці ідентичний почерку Шопена.
Мовиться про стилізований символ басового ключа, та позначки, які були характерні для легендарного польського композитора.
За інформацією видання, ця знахідка може призвести до нових дебатів серед спеціалістів з класичної музики.
Що відомо про знайдений твір Шопена
Невідомі твори Шопена, який помер у 1849 році у віці 39 років, трапляються рідко. Хоча він і є однією з найулюбленіших постатей у музиці — його серце, замариноване у банці зі спиртом, зберігається у варшавській церкві — Шопен був менш плідним, ніж інші композитори, написавши близько 250 творів, більшість для фортепіано соло.
Музей вважає, що знайдений твір Шопен написав між 1830 та 1835 роками, коли йому було близько 20 років.
Мелодія має різкий початок, піаніст Лан Лан описав її як “драматичну темряву, що перетворюється на позитив”.
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