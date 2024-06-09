В Нацгвардии Украины тестируют сухпайки по стандартам НАТО

Мы дорабатываем новый образец сухого пайка, в основу которого взяли сухпайки Польши и США, то есть это образцы натов. Пытаемся сделать его не только вкусным и питательным, но и удобным — чтобы он занимал как можно меньше места. Поэтому отказались от стеклянных и металлических банок, используем только термопаки. Сейчас отдаем его на тестирование.