В Нацгвардии Украины тестируют сухпайки по стандартам НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

В Нацгвардии Украины тестируют сухпайки по стандартам НАТО

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Источник:  Укринформ

В Национальной гвардии разработали новые образцы сухпайков по стандартам НАТО, которые проходят тестирование.

Главные тезисы

  • Нацгвардия Украины разрабатывает и тестирует новые сухпайки по стандартам НАТО с высокой калорийностью и удобным форм-фактором.
  • Успешная боевая операция в Харьковской области свидетельствует о применении современных технологий, включая FPV и дроны-бомберы, для защиты страны.
  • Модернизация Нацгвардии Украины подтверждается постоянным развитием новых сухпайков и повышением эффективности обороны.
  • Национальная гвардия продолжает гарантировать безопасность граждан и защищать территориальную целостность Украины, отражая вражеские атаки.
  • Разработка новых сухпайков с учетом стандартов НАТО, а также успешные боевые операции, свидетельствуют о стремлении Нацгвардии к качественному и удобному снаряжению военнослужащих.

Нацгвардия получит новые пайки по стандартам НАТО

Об этом в интервью каналу Ukraine World News сказал заместитель командующего Национальной гвардией по логистике, бригадный генерал Александр Билоус.

Мы дорабатываем новый образец сухого пайка, в основу которого взяли сухпайки Польши и США, то есть это образцы натов. Пытаемся сделать его не только вкусным и питательным, но и удобным — чтобы он занимал как можно меньше места. Поэтому отказались от стеклянных и металлических банок, используем только термопаки. Сейчас отдаем его на тестирование.

Он добавил, что в новых сухпайках будут предусмотрены мясорастительные и мясные консервы, печенье, джем, чай и кофе. И по стандартам НАТО калорийность набора продуктов в них составит около 4000 ккал.

По стандартам, они соблюдают норму в 4000 калорий. Если какой-нибудь продукт не дает эти калории, они догоняют за счет сладостей.

В Харьковской области уничтожена еще одна группа штурмовиков РФ

Как сообщает пресс-служба НГУ, на Харьковском направлении бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу российских оккупантов.

Для поражения сил врага воины использовали FPV и дроны-бомберы.

Всего через час бойцам Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ.

Кроме того, нацгвардейцы уже опубликовали видео с момента отражения вражеской атаки.

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