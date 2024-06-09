В Нацгвардии Украины тестируют сухпайки по стандартам НАТО

В Национальной гвардии разработали новые образцы сухпайков по стандартам НАТО, которые проходят тестирование.
Главные тезисы
- Нацгвардия Украины разрабатывает и тестирует новые сухпайки по стандартам НАТО с высокой калорийностью и удобным форм-фактором.
- Успешная боевая операция в Харьковской области свидетельствует о применении современных технологий, включая FPV и дроны-бомберы, для защиты страны.
- Модернизация Нацгвардии Украины подтверждается постоянным развитием новых сухпайков и повышением эффективности обороны.
- Национальная гвардия продолжает гарантировать безопасность граждан и защищать территориальную целостность Украины, отражая вражеские атаки.
- Разработка новых сухпайков с учетом стандартов НАТО, а также успешные боевые операции, свидетельствуют о стремлении Нацгвардии к качественному и удобному снаряжению военнослужащих.
Нацгвардия получит новые пайки по стандартам НАТО
Об этом в интервью каналу Ukraine World News сказал заместитель командующего Национальной гвардией по логистике, бригадный генерал Александр Билоус.
Он добавил, что в новых сухпайках будут предусмотрены мясорастительные и мясные консервы, печенье, джем, чай и кофе. И по стандартам НАТО калорийность набора продуктов в них составит около 4000 ккал.
В Харьковской области уничтожена еще одна группа штурмовиков РФ
Как сообщает пресс-служба НГУ, на Харьковском направлении бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу российских оккупантов.
Для поражения сил врага воины использовали FPV и дроны-бомберы.
Всего через час бойцам Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ.
Кроме того, нацгвардейцы уже опубликовали видео с момента отражения вражеской атаки.
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