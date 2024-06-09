У Нацгвардії України тестують сухпайки за стандартами НАТО

У Національній гвардії розробили нові зразки сухпайків за стандартами НАТО, які наразі проходять тестування.
Головні тези:
- Нацгвардія України тестує нові зразки сухпайків за стандартами НАТО, які є більш зручними та поживними, використовуючи тільки термопаки для скорочення об'єму.
- В нових сухпайках передбачені різноманітні продукти, включаючи м'ясорослинні та м'ясні консерви, печиво, джем, чай та каву, із калорійністю набору продуктів близько 4000 ккал.
- Штурмова група російських окупантів була ліквідована бійцями Нацгвардії в Харківській області за допомогою FPV та дронів-бомберів, що демонструє високий рівень підготовки та використання сучасних технологій.
- Нацгвардія продовжує відстоювати територіальну цілісність України, відбиваючи атаки та забезпечуючи безпеку громадян.
- Інформація про нові сухпайки та бойові операції Нацгвардії свідчить про постійну модернізацію та підвищення ефективності захисту країни.
Нацгвардія отримає нові пайки за стандартами НАТО
Про це в інтерв’ю каналу Ukraine World News сказав заступник командувача Національної гвардії з логістики, бригадний генерал Олександр Білоус.
Він додав, що в нових сухпайках будуть передбачені м’ясорослинні та м’ясні консерви, печиво, джем, чай та кава. І, за стандартами НАТО, калорійність набору продуктів у них становитиме близько 4000 ккал.
У Харківській області знищили ще одну групу штурмовиків РФ
Як повідомляє пресслужба НГУ, На Харківському напрямку бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили штурмову групу російських окупантів.
Для ураження сил ворога воїни використали FPV та дрони-бомбери.
Лише за годину бійцям Нацгвардії вдалося ліквідувати 20 штурмовиків армії РФ.
Окрім того, нацгвардійці уже опублікували відео з моментом відбиття ворожої атаки.
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