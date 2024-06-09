У Нацгвардії України тестують сухпайки за стандартами НАТО

Ми допрацьовуємо новий зразок сухого пайка, в основу якого взяли сухпайки Польщі та США, тобто це натівські зразки. Намагаємося зробити його не тільки смачним та поживним, а й зручним – щоб він займав якомога менше місця. Тому відмовилися від скляних та металевих банок, використовуємо тільки термопаки. Зараз віддаємо його на тестування.