В NASA назвали точную дату конца жизни на Земле

В последние годы ситуация на международной арене продолжает резко обостряться, а риск ядерной войны неуклонно растет. Однако все еще есть надежда, что этот кризис закончится без глобальных последствий для человечества. Несмотря на это, конец жизни на Земле рано или поздно настанет. Суперкомпьютер NASA уже рассчитал, когда это произойдет.

Земля не сможет избежать тотального апокалипсиса

Ученые-атомщики создали Часы Судного дня еще в далеком 1947 году.

Его главная задача — предупреждать об угрозе апокалипсиса, спровоцированного действиями человечества.

Несмотря на это, важно понимать, естественный финал для всего живого на Земле неизбежен, даже если люди будут делать все правильно, пишет Daily Star.

С заявлением на этот счет выступили ученые Кадзуми Озаки и Кристофера Т. Райнхарда.

По их словам, тотальный апокалипсис начнется гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

Приблизительно 2,5 миллиарда лет назад атмосфера Земли содержала очень мало кислорода, но появление новой формы жизни, вырабатывавшей кислород как побочный продукт, полностью изменило ситуацию. Так называемое "Кислородное событие" уничтожило практически каждый живой организм на планете в то время, создав высокооксигенированную и — как подчеркнули Одзаки и Райнхард — дистанционно выявляемую биосферу.

Что важно понимать, богатую кислородом среду не следует считать стабильной опцией, которая будет существовать вечно.