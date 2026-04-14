В NASA назвали точную дату конца жизни на Земле

В последние годы ситуация на международной арене продолжает резко обостряться, а риск ядерной войны неуклонно растет. Однако все еще есть надежда, что этот кризис закончится без глобальных последствий для человечества. Несмотря на это, конец жизни на Земле рано или поздно настанет. Суперкомпьютер NASA уже рассчитал, когда это произойдет.
Главные тезисы
- Земля станет непригодной для жизни в том виде, в каком мы ее знаем.
- Солнце будет увеличиваться в размерах в течение следующего миллиарда лет, что сделает существование на нашей планете практически невозможным.
Земля не сможет избежать тотального апокалипсиса
Ученые-атомщики создали Часы Судного дня еще в далеком 1947 году.
Его главная задача — предупреждать об угрозе апокалипсиса, спровоцированного действиями человечества.
Несмотря на это, важно понимать, естественный финал для всего живого на Земле неизбежен, даже если люди будут делать все правильно, пишет Daily Star.
С заявлением на этот счет выступили ученые Кадзуми Озаки и Кристофера Т. Райнхарда.
По их словам, тотальный апокалипсис начнется гораздо раньше, чем считалось до сих пор.
Что важно понимать, богатую кислородом среду не следует считать стабильной опцией, которая будет существовать вечно.
Суперкомпьютер NASA провел расчеты и сделал вывод, что конец всего живого начнется до 1 000 002 021 года.
