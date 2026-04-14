У NASA назвали точну дату кінця життя на Землі

Протягом останніх років ситуація на міжнародній арені продовжує різко загострюватися, а ризик ядерної війни невпинно зростає. Однак все ще є надія, що ця криза мине без глобальних наслідків для людства. Попри це, кінець життя на Землі рано чи пізно настане. Суперкомп'ютер NASA уже розрахував, коли це станеться.
Головні тези:
- Земля стане непридатною для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо.
- Сонце буде збільшуватися в розмірах протягом наступного мільярда років, що зробить існування на нашій планеті фактично неможливим.
Земля не зможе уникнути тотального апокаліпсису
Науковці-атомники створили Годинник Судного дня ще в далекому 1947 році.
Його головне завдання — попереджувати про загрозу апокаліпсису, спровокованого діями людства.
Попри це, що важливо розуміти, природний фінал для всього живого на Землі неминучий, навіть якщо люди будуть робити все правильно, пише Daily Star.
З заявою з цього приводу виступили вчені Кадзумі Озакі та Крістофера Т. Райнхарда.
За їхніми словами, тотальний апокаліпсис розпочнеться набагато раніше, ніж вважалося досі.
Що важливо розуміти, багате на кисень середовище не варто вважати стабільною опцією, яка існуватиме вічно.
Суперкомп'ютер NASA провів розрахунки та дійшов висновку, що кінець всього живого розпочнеться до 1 000 002 021 року.
