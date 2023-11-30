В Нидерландах анонсировали предоставление Украине дополнительной помощи в следующем году

Нидерланды в следующем году окажут дополнительную помощь Украине в размере 2,5 млрд евро в рамках поддержки на фоне развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно о дополнительной помощи Украине от Нидерландов

По словам главы МИД Нидерландов Ханке Бруинс Слот, Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько это потребуется.

Бруинс Слот подчеркнула, что ее страна будет рада поддержать Украину дополнительным пакетом помощи в размере 2,5 млрд. евро в следующем году.

Это произошло после того, как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что военная помощь поможет удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и поддержать платформы и системы уже поставленные в страну.

Что известно о плане ЕС по дальнейшей помощи Украине

Президент Евросовета Шарль Мишель призвал к созданию оборонного альянса, отметив необходимость и дальше оказывать поддержку Украине и укреплять обороноспособность самого ЕС.

Как отмечают журналисты издания The Guardian, во время выступления на оборонных конференциях Шарль Мишель отметил, что настало время для создания широкого оборонного альянса и единого рынка вооружений.

По его мнению, именно в этих двух целях должен сосредоточиться ЕС.

Во-первых, наша поддержка – наша железная военная поддержка народа Украины, потому что безопасность Украины – это наша безопасность, это вся наша безопасность. И во-вторых, я еще раз повторяю, мы должны сделать нашу защиту – нашу европейскую защиту – сильнее сейчас, завтра и в будущем, - отметил глава Евросовета. Поделиться

Он также поддержал необходимость увеличения объема военной помощи Украине.

Мы все знаем, что нам нужно сделать больше – больше ракет, больше боеприпасов, больше систем ПВО и быстрее. И это обязательство – обязательство перед украинским народом, а также перед нашими гражданами. Защищая Украину, мы защищаем себя, и наша длительная сильная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам, особенно нашим американским союзникам – четкий сигнал о том, что мы относимся к нашей безопасности более серьезно, чем когда-либо, - подчеркнул Шарль Мишель. Поделиться

Мишель также призвал к более эффективной координации европейских расходов на оборону, а также к большей роли Европейского оборонного агентства и увеличению финансирования оборонной промышленности.