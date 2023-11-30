У Нідерландах анонсували надання Україні додаткової допомоги у наступному році

Нідерланди у наступному році нададуть додаткову допомогу Україні у розмірі 2,5 млрд євро у рамках підтримки на тлі розв'язаної Кремлем злочинної війни.

Що відомо про додаткову допомогу Україні від Нідерландів

За словами глави МЗС Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Бруїнс Слот наголосила, що її країна буде рада підтримати Україну додатковим пакетом допомоги у розмірі 2,5 млрд євро у наступному році.

Це сталося після того, як міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що військова допомога допоможе задовольнити потреби України в боєприпасах і підтримати платформи і системи, вже поставлені в країну.

Що відомо про план ЄС щодо подальшої допомоги Україні

Президент Євроради Шарль Мішель закликав до створення оборонного альянсу, зазначивши необхідність і надалі надавати підтримку Україні і зміцнювати обороноздатність самого ЄС.

Як зазначають журналісти видання The Guardian, під час виступу на оборонні конференції Шарль Мішель зазначив, що настав час для створення широкого оборонного альянсу та єдиного ринку озброєнь.

На його думку, саме на цих двох цілях має зосередитись ЄС.

По-перше, наша підтримка – наша залізна військова підтримка народу України, тому що безпека України – це наша безпека, це вся наша безпека. І по-друге, я ще раз повторюю, ми повинні зробити наш захист – наш європейський захист – сильнішим зараз, завтра і в майбутньому, - зазначив глава Євроради. Поширити

Він також підтримав необхідність збільшення обсягів військової допомоги Україні.

Ми всі знаємо, що нам потрібно зробити більше - більше ракет, більше боєприпасів, більше систем ППО і швидше. І це зобов’язання – зобов’язання перед українським народом, а також перед нашими громадянами. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе, і наша тривала сильна військова підтримка також надсилає сигнал нашим партнерам, особливо нашим американським союзникам – чіткий сигнал про те, що ми ставимося до нашої безпеки серйозніше, ніж будь-коли, - підкреслив Шарль Мішель. Поширити

Мішель також закликав до ефективнішої координації європейських витрат на оборону, а також до більшої ролі Європейського оборонного агентства та збільшення фінансування оборонної промисловості.