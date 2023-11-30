У Нідерландах анонсували надання Україні додаткової допомоги у наступному році

Нідерланди у наступному році нададуть додаткову допомогу Україні у розмірі 2,5 млрд євро у рамках підтримки на тлі розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Що відомо про додаткову допомогу Україні від Нідерландів
За словами глави МЗС Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно.
Бруїнс Слот наголосила, що її країна буде рада підтримати Україну додатковим пакетом допомоги у розмірі 2,5 млрд євро у наступному році.
Це сталося після того, як міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що військова допомога допоможе задовольнити потреби України в боєприпасах і підтримати платформи і системи, вже поставлені в країну.
Що відомо про план ЄС щодо подальшої допомоги Україні
Президент Євроради Шарль Мішель закликав до створення оборонного альянсу, зазначивши необхідність і надалі надавати підтримку Україні і зміцнювати обороноздатність самого ЄС.
Як зазначають журналісти видання The Guardian, під час виступу на оборонні конференції Шарль Мішель зазначив, що настав час для створення широкого оборонного альянсу та єдиного ринку озброєнь.
На його думку, саме на цих двох цілях має зосередитись ЄС.
Він також підтримав необхідність збільшення обсягів військової допомоги Україні.
Мішель також закликав до ефективнішої координації європейських витрат на оборону, а також до більшої ролі Європейського оборонного агентства та збільшення фінансування оборонної промисловості.
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