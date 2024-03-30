В Нидерландском городе Эде вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб с угрозами взорвать его. Он взял в заложники находившихся там людей.

В Нидерландах неизвестный захватил заложников

Отмечается, что вооруженный мужчина утром 30 марта вроде бы вошел в ночной клуб, когда его уже должны были закрывать, и начал угрожать, что подорвет заведение гранатой.

Владелец клуба подтвердил нидерландским журналистам, что его сотрудники захватили в заложники. Впрочем, впоследствии три человека, вероятно, работники заведения, вышли из помещения.

В полиции города Эде сообщают, что внутри может находиться еще один человек, но о теракте речь не идет. На месте происшествия находятся нидерландские спецназовцы и спасатели.

В общей сложности было эвакуировано 150 домов вокруг места событий.

Breaking: Hostage situation, Ede, Netherlands!



A person wearing a mask and carrying explosives is keeping at least 4 people as captives in a nearby bar.



The police are doing a lot to help. They've put snipers in important places.



To keep everyone safe, they're making 150… pic.twitter.com/uYcbiRarJ8 — Deez Nuts News ™ (@deez_nuts_news) March 30, 2024

Власти просят жителей покинуть свои дома и закрывают магазины. Полиция просит граждан держаться подальше от центра города.

В Турции мужчина захватил в заложники работников завода

Ранее в Турции неизвестный ворвался в главное здание завода американской компании Procter and Gamble и захватил в заложники людей.

Отмечалось, что вероятно подозреваемый взял в заложники работников фабрики в знак протеста против израильских атак на Сектор Газа.

#SONDAKİKA



🔴 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi.



▪️Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/JFQdASCncl — Conflict (@ConflictTR) February 1, 2024

После получения сообщения в район было направлено большое количество полицейских и медицинских бригад.