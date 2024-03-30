В Нидерландском городе Эде вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб с угрозами взорвать его. Он взял в заложники находившихся там людей.
В Нидерландах неизвестный захватил заложников
Отмечается, что вооруженный мужчина утром 30 марта вроде бы вошел в ночной клуб, когда его уже должны были закрывать, и начал угрожать, что подорвет заведение гранатой.
Владелец клуба подтвердил нидерландским журналистам, что его сотрудники захватили в заложники. Впрочем, впоследствии три человека, вероятно, работники заведения, вышли из помещения.
В полиции города Эде сообщают, что внутри может находиться еще один человек, но о теракте речь не идет. На месте происшествия находятся нидерландские спецназовцы и спасатели.
В общей сложности было эвакуировано 150 домов вокруг места событий.
Власти просят жителей покинуть свои дома и закрывают магазины. Полиция просит граждан держаться подальше от центра города.
В Турции мужчина захватил в заложники работников завода
Ранее в Турции неизвестный ворвался в главное здание завода американской компании Procter and Gamble и захватил в заложники людей.
Отмечалось, что вероятно подозреваемый взял в заложники работников фабрики в знак протеста против израильских атак на Сектор Газа.
После получения сообщения в район было направлено большое количество полицейских и медицинских бригад.
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