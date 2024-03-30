У Нідерландах озброєний чоловік взяв у заручники відвідувачів нічного клубу — відео

У Нідерландському місті Еде озброєний чоловік увірвався в нічний клуб із погрозами підірвати його. Він узяв у заручники людей, які там перебували.

В Нідерландах невідомий захопив заручників

Зазначається, що озброєний чоловік вранці 30 березня начебто увійшов до нічного клубу, коли його вже мали зачиняти, і почав погрожувати, що підірве заклад гранатою.

Власник клубу підтвердив нідерландським журналістам, що його співробітників захопили в заручники. Утім, згодом троє людей, ймовірно, працівники закладу, вийшли з приміщення.

У поліції міста Еде повідомляють, що всередині може перебувати ще одна людина, але про теракт не йдеться. На місці події перебувають нідерландські спецпризначенці та рятувальники.

Загалом було евакуйовано 150 будинків довкола місця подій.

Breaking: Hostage situation, Ede, Netherlands!



A person wearing a mask and carrying explosives is keeping at least 4 people as captives in a nearby bar.



The police are doing a lot to help. They've put snipers in important places.



To keep everyone safe, they're making 150… pic.twitter.com/uYcbiRarJ8 — Deez Nuts News ™ (@deez_nuts_news) March 30, 2024

Влада просить мешканців покинути свої домівки та закриває магазини. Поліція просить громадян триматися якомога далі від центру міста.

У Туреччині чоловік захопив у заручники працівників заводу

Раніше уТуреччині невідомий увірвався в головну будівлю заводу американської компанії Procter and Gamble і захопив у заручники людей.

Зазначалося, що ймовірно, підозрюваний узяв у заручники працівників фабрики на знак протесту проти ізраїльських атак на Сектор Газа.

#SONDAKİKA



🔴 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi.



▪️Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/JFQdASCncl — Conflict (@ConflictTR) February 1, 2024

Після отримання повідомлення в район було направлено велику кількість поліцейських і медичних бригад.