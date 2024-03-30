У Нідерландах озброєний чоловік взяв у заручники відвідувачів нічного клубу — відео
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У Нідерландах озброєний чоловік взяв у заручники відвідувачів нічного клубу — відео

поліція
Джерело:  The Washington Post

У Нідерландському місті Еде озброєний чоловік увірвався в нічний клуб із погрозами підірвати його. Він узяв у заручники людей, які там перебували.

В Нідерландах невідомий захопив заручників

Зазначається, що озброєний чоловік вранці 30 березня начебто увійшов до нічного клубу, коли його вже мали зачиняти, і почав погрожувати, що підірве заклад гранатою.

Власник клубу підтвердив нідерландським журналістам, що його співробітників захопили в заручники. Утім, згодом троє людей, ймовірно, працівники закладу, вийшли з приміщення.

У поліції міста Еде повідомляють, що всередині може перебувати ще одна людина, але про теракт не йдеться. На місці події перебувають нідерландські спецпризначенці та рятувальники.

Загалом було евакуйовано 150 будинків довкола місця подій.

Влада просить мешканців покинути свої домівки та закриває магазини. Поліція просить громадян триматися якомога далі від центру міста.

У Туреччині чоловік захопив у заручники працівників заводу

Раніше уТуреччині невідомий увірвався в головну будівлю заводу американської компанії Procter and Gamble і захопив у заручники людей.

Зазначалося, що ймовірно, підозрюваний узяв у заручники працівників фабрики на знак протесту проти ізраїльських атак на Сектор Газа.

Після отримання повідомлення в район було направлено велику кількість поліцейських і медичних бригад.

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