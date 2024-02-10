Вечером, 10 февраля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за атак БПЛА преступной армии РФ.

Что известно о последствиях вечерней атаки БпЛА армии РФ по Украине

Представители командования Воздушных сил отметили, что российские оккупанты запустили несколько групп БпЛА типа "Shahed" из района полигона Чауда на территории оккупированного Крыма.

Чуть позже появилась информация о еще одной группе вражеских дронов типа Shahed в небе над Николаевской областью.

Впоследствии поступила информация о нескольких группах "шахедов", двигающихся вдоль границы Николаевской и Одесской областей на северо-запад.

Несколько групп "шахедов" над акваторией Черного моря продолжают движение курсом на юг Одесщины (Залив, Татарбунары).

Сообщалось о серии взрывов в Днепре и Николаеве, однако отмечалось, что взрывы могут быть результатом работы ПВО.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожаре на одном из объектов города.

Пожар на одном из объектов. Выясняем детали. Прошу не публиковать никакие фото/видео, – отметил Сенкевич. Поделиться

Позже мэр города и глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнили, что на открытой территории произошло возгорание сухой травы.

Что известно о дальнейшем движении вражеских дронов

Отмечается также, что взрывы прогремели также на территории Одесской области.

"Шахеды" в Одесской области двигаются в направлении Белгород-Днестровского.

В настоящее время вражеские дроны двигаются в сторону Кировоградской области.