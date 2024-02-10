Ввечорі, 10 лютого, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через атаки БпЛА злочинної армії РФ.

Що відомо про наслідки вечірньої атаки БпЛА армії РФ по Україні

Представники командування Повітряних сил зазначили, що російські окупанти запустили кількох груп БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда на території окупованого Криму.

Трохи пізніше з’явилась інформація про ще одну групу ворожих дронів типу “Shahed” у небі над Миколаївською областю.

Згодом надійшла інформація про кілька груп "шахедів", що рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід.

Кілька груп "шахедів" над акваторією Чорного моря продовжують рух курсом на південь Одещини (Затока, Татарбунари).

Повідомлялось про серію вибухів у Дніпрі та Миколаєві, однак зазначалось, що вибухи можуть бути результатом роботи ППО.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на одному з об’єктів міста.

Пожежа на одному з обʼєктів. Зʼясовуємо деталі. Прошу не публікувати ніякі фото/відео, - зазначив Сєнкевич. Поширити

Пізніше мер міста та очільник Миколаєвської ОВА Віталій Кім уточнили, що на відкритій території сталось займання сухої трави.

Що відомо про подальший рух ворожих дронів

Зазначається також, що вибухи пролунали також на території Одеської області.

"Шахеди" на Одещині рухаються у напрямку Білгород-Дністровського.

Наразі ворожі дрони рухаються у бік Кіровоградської області.