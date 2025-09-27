В Норвегии БпЛА летали над военной авиабазой Эрланд
В Норвегии БпЛА летали над военной авиабазой Эрланд

Источник:  Суспільне

В Норвегии над военной авиабазой Эрланда пролетали беспилотники. Ранее стало известно о дронах над военными базами в Швеции и Дании.

  • Обнаружение дронов над военной авиабазой Эрланд в Норвегии вызвало беспокойство властных структур.
  • Заметный рост подобных инцидентов в регионе свидетельствует о возрастающих вызовах для регулирования действий национальной обороны.
  • Нарушение воздушного пространства Норвегии указывает на необходимость укрепления мер безопасности и сотрудничества с соседними странами.

Неизвестные дроны кружили над норвежской авиабазой Эрланд

Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.

Наблюдения были сделаны как собственным персоналом Вооруженных сил, так и полицейскими в субботу, 27 сентября, утром, сообщил офицер полиции Маттис Гамборг.

Дроны летали над авиабазой в течение двух часов, а затем исчезли.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что весной и летом этого года Россия трижды нарушала воздушное пространство страны.

После этого норвежские власти "непосредственно и четко" обсудили эти инциденты с российскими властями "в целях уменьшения риска недоразумений и эскалации".

22 сентября вечером в столице Норвегии — Осло над военным объектом крепости Акерсгус заметили дроны. Позже полиция сообщила о задержании двух граждан Сингапура, подозреваемых в причастности к инциденту.

