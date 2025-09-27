В Норвегии БпЛА летали над военной авиабазой Эрланд

В Норвегии над военной авиабазой Эрланда пролетали беспилотники. Ранее стало известно о дронах над военными базами в Швеции и Дании.

Неизвестные дроны кружили над норвежской авиабазой Эрланд

Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.

Наблюдения были сделаны как собственным персоналом Вооруженных сил, так и полицейскими в субботу, 27 сентября, утром, сообщил офицер полиции Маттис Гамборг.

Дроны летали над авиабазой в течение двух часов, а затем исчезли.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что весной и летом этого года Россия трижды нарушала воздушное пространство страны. Поделиться

После этого норвежские власти "непосредственно и четко" обсудили эти инциденты с российскими властями "в целях уменьшения риска недоразумений и эскалации".