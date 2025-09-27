У Норвегії БпЛА літали над військовою авіабазою Ерланд

У Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Раніше стало відомо про дрони над військовими базами у Швеції та Данії.

Невідомі дрони кружляли над норвезькою авіабазою Ерланд

Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Спостереження були зроблені як власним персоналом Збройних сил, так і поліцейськими в суботу, 27 вересня, вранці, — повідомив офіцер поліції Маттіс Гамборг.

Дрони літали над авіабазою протягом двох годин, а потім зникли.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що навесні та влітку цього року Росія тричі порушувала повітряний простір країни. Поширити

Після цього норвезька влада "безпосередньо та чітко" обговорила ці інциденти з російською владою "з метою зменшення ризику непорозумінь та ескалації".