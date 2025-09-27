У Норвегії БпЛА літали над військовою авіабазою Ерланд
У Норвегії БпЛА літали над військовою авіабазою Ерланд

Джерело:  Суспільне

У Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Раніше стало відомо про дрони над військовими базами у Швеції та Данії.

Головні тези:

  • У Норвегії виявлено дрони над військовою авіабазою Ерланд, що викликало занепокоєння владних структур.
  • Раніше норвезька влада підтвердила порушення повітряного простору країни Росією, що призвело до серйозних реакцій.
  • Останнім часом відзначається зростання кількості подібних інцидентів над військовими об'єктами в регіоні.

Невідомі дрони кружляли над норвезькою авіабазою Ерланд

Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Спостереження були зроблені як власним персоналом Збройних сил, так і поліцейськими в суботу, 27 вересня, вранці, — повідомив офіцер поліції Маттіс Гамборг.

Дрони літали над авіабазою протягом двох годин, а потім зникли.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що навесні та влітку цього року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.

Після цього норвезька влада "безпосередньо та чітко" обговорила ці інциденти з російською владою "з метою зменшення ризику непорозумінь та ескалації".

22 вересня увечері в столиці Норвегії — Осло над військовим об’єктом фортеці Акерсгус помітили дрони. Пізніше поліція повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, яких підозрюють у причетності до інциденту.

