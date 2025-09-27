У Норвегії БпЛА літали над військовою авіабазою Ерланд

У Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Раніше стало відомо про дрони над військовими базами у Швеції та Данії.
Головні тези:
- У Норвегії виявлено дрони над військовою авіабазою Ерланд, що викликало занепокоєння владних структур.
- Раніше норвезька влада підтвердила порушення повітряного простору країни Росією, що призвело до серйозних реакцій.
- Останнім часом відзначається зростання кількості подібних інцидентів над військовими об'єктами в регіоні.
Невідомі дрони кружляли над норвезькою авіабазою Ерланд
Про це повідомляє норвезький мовник NRK.
Спостереження були зроблені як власним персоналом Збройних сил, так і поліцейськими в суботу, 27 вересня, вранці, — повідомив офіцер поліції Маттіс Гамборг.
Дрони літали над авіабазою протягом двох годин, а потім зникли.
Після цього норвезька влада "безпосередньо та чітко" обговорила ці інциденти з російською владою "з метою зменшення ризику непорозумінь та ескалації".
22 вересня увечері в столиці Норвегії — Осло над військовим об’єктом фортеці Акерсгус помітили дрони. Пізніше поліція повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, яких підозрюють у причетності до інциденту.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-