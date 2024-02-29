В очереди более 2 тыс грузовиков. Какая ситуация на польско-украинской границе

На утро 29 февраля польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. В очереди находится около 2200 грузовиков.
Ситуация на польско-украинской границе
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал о ситуации на границе.
Он отметил, что количество пересечений границы грузовиками существенно снизилось, особенно в направлении пункта пропуска «Шегини», где за минувшие сутки границу пересекли около 35 грузовиков, 24 из которых — в сторону Украины.
В пункте пропуска "Ягодин" фиксируют "критически низкие" показатели пересечения границы: за сутки в сторону Украины проехало около 70 грузовиков.
В то же время, на этом направлении польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые едут из Украины в Польшу.
Протесты польских фермеров на границе
Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.
За это время протестующие несколько раз высыпали украинское зерно из транспорта — грузовика и поезда. 18 февраля они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров.
Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».
Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.
Польские перевозчики планируют присоединиться к протестам фермеров и с 1 марта возобновить блокаду на границе с Украиной.
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