У черзі більше 2 тис вантажівок. Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Станом на ранок 29 лютого польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. У черзі перебуває близько 2200 вантажівок.
Ситуація на польсько-українському кордоні
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на кордоні.
Він зауважив, що кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких — у бік України.
У пункті пропуску «Ягодин» фіксують «критично низькі» показники перетину кордону: за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок.
Водночас на цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу.
Протести польських фермерів на кордоні
Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
За цей час протестувальники кілька разів висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.
Фермери блокують рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».
Аграрії протестують через нібито наплив українських товарів, а також проти Зеленої угоди ЄС, який передбачає вихід на кліматичну нейтральність до 2050 року.
Польські перевізники планують доєднатися до протестів фермерів і з 1 березня відновити блокаду на кордоні з Україною.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-