У черзі більше 2 тис вантажівок. Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Станом на ранок 29 лютого польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. У черзі перебуває близько 2200 вантажівок.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на кордоні.

Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше — в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин». Андрій Демченко Речник ДПСУ

Він зауважив, що кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких — у бік України.

10 вантажних транспортних засобів попрямувало в бік Польщі, тобто це менше ніж одна вантажівка за годину, — наголосив речник. Поширити

У пункті пропуску «Ягодин» фіксують «критично низькі» показники перетину кордону: за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок.

Водночас на цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу.

Протести польських фермерів на кордоні

Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

За цей час протестувальники кілька разів висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.

Фермери блокують рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

Аграрії протестують через нібито наплив українських товарів, а також проти Зеленої угоди ЄС, який передбачає вихід на кліматичну нейтральність до 2050 року.

Польські перевізники планують доєднатися до протестів фермерів і з 1 березня відновити блокаду на кордоні з Україною.