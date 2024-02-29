У черзі більше 2 тис вантажівок. Яка ситуація на польсько-українському кордоні
Категорія
Україна
Дата публікації

У черзі більше 2 тис вантажівок. Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Кордон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Станом на ранок 29 лютого польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. У черзі перебуває близько 2200 вантажівок.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на кордоні.

Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше — в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин».

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник ДПСУ

Він зауважив, що кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких — у бік України.

10 вантажних транспортних засобів попрямувало в бік Польщі, тобто це менше ніж одна вантажівка за годину, — наголосив речник.

У пункті пропуску «Ягодин» фіксують «критично низькі» показники перетину кордону: за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок.

Водночас на цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу.

Протести польських фермерів на кордоні

Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

За цей час протестувальники кілька разів висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.

Фермери блокують рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

Аграрії протестують через нібито наплив українських товарів, а також проти Зеленої угоди ЄС, який передбачає вихід на кліматичну нейтральність до 2050 року.

Польські перевізники планують доєднатися до протестів фермерів і з 1 березня відновити блокаду на кордоні з Україною.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
Протест
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери страйкуватимуть на кордоні з Литвою
Трактори
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща і Україна не обговорювали закриття кордону під час перемовин — Мінекономіки
Тарас Качка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?