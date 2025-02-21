В Одессе задержан агент РФ — взорвал авто прокурора

Служба безопасности и Национальная полиция «по горячим следам» задержали агента ФСБ, подготовившего теракт в центре Одессы 20 февраля этого года.

В Одессе задержан агент РФ

Тогда враг взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения.

Вечером того же дня стражи порядка задержали исполнителя теракта. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску «легких» денег.

По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СИН) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.

Подготовка к теракту

Для увеличения разительной силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора. Поделиться

Также напротив «целой» злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ.

В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным коммуникации с оккупантами.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.