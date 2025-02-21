В Одессе задержан агент РФ — взорвал авто прокурора

Служба безопасности и Национальная полиция «по горячим следам» задержали агента ФСБ, подготовившего теракт в центре Одессы 20 февраля этого года.
Главные тезисы
- Агент ФСБ был задержан в Одессе за подготовку и осуществление теракта в центре города.
- 18-летний житель Одессы, завербованный оккупантами, изготовил самодельное взрывное устройство мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.
- Злоумышленник действовал по инструкции российской спецслужбы, активировавшей взрывчатку удаленно под машиной военного прокурора.
В Одессе задержан агент РФ
Тогда враг взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения.
Вечером того же дня стражи порядка задержали исполнителя теракта. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску «легких» денег.
По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СИН) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.
Также напротив «целой» злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ.
В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным коммуникации с оккупантами.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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