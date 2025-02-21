В Одесі затримали агента РФ — підірвав авто прокурора

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року.

В Одесі затримали агента РФ

Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення.

Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» грошей.

За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.

Підготовка до теракту

Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора. Поширити

Також навпроти «цілі» зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.