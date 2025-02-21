В Одесі затримали агента РФ — підірвав авто прокурора

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року.
Головні тези:
- В центрі Одеси затримали агента ФСБ, який підготував теракт у центрі міста.
- Підліток з Одеси був завербований окупантами та виготовив саморобний вибуховий пристрій.
- Зловмисник діяв за інструкцією російської спецслужби, яка активувала вибухівку віддалено.
В Одесі затримали агента РФ
Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення.
Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» грошей.
За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.
Також навпроти «цілі» зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ.
Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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