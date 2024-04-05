Жители оккупированного Россией Крыма сообщили о взрывах вблизи Феодосии и в районе Старого Крыма.

Что происходит в Крыму

Местные Telegram каналы также сообщили о взрыве в Орджоникидзе.

Кроме этого стало известно, что оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.

Также, по словам местных, в Севастополе раздается сирена, которая предупреждает об опасности.

Что известно о последствиях атак дронов ГУР по аэродромам в России

По информации издания "Украинская правда" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны, утром дроны ГУР атаковали аэродромы на территории РФ.

По словам источника, в результате атаки на аэродроме Энгельс-2 вероятно получили значительные повреждения три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Нам также известно о гибели семерых военнослужащих на аэродроме. Предварительно среди погибших могут быть пилоты стратегических бомбардировщиков, — отмечает собеседник издания из ГУР. Поделиться

Нам также известно о гибели семерых военнослужащих на аэродроме. Предварительно среди погибших также могут быть пилоты стратегических бомбардировщиков

Кроме того, дроны атаковали военный аэродром в городе Курск.

По данным источника УП, атаку на аэродром в российском Морозовске провела Служба безопасности Украины вместе со структурами Сил обороны, по предварительным данным, по меньшей мере, 6 самолетов врага были уничтожены.

Официально ГУР не комментирует, не подтверждает и не опровергает, кто и чем избивает по военным объектам в России.

В то же время ведомство отмечает, что военные объекты на территории государства-агрессора являются законными целями для Украины, против которой РФ вероломно развязала кровопролитную войну.