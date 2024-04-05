Жителі окупованого Росією Криму повідомили про вибухи поблизу Феодосії та в районі Старого Криму.
Що відбувається в Криму
Місцеві Telegram канали також повідомили про вибух в Орджонікідзе.
Окрім цього стало відомо, що окупаційна влада перекрила рух по Кримському мосту.
Також за словами місцевих, у Севастополі лунає сирена, яка попереджає про небезпеку.
Що відомо про наслідки атак дронів ГУР по аеродромах в Росії
За інформацією видання “Українська правда” із посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони, зранку дрони ГУР атакували аеродроми на території РФ.
За словами джерела, внаслідок атаки на аеродромі Енгельс-2 ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників
Крім того дрони атакували військовий аеродром в місті Курськ.
За даними джерела УП, атаку на аеродром у російському Морозовську провела Служба безпеки України разом зі структурами Сил оборони, за попередніми даними, щонайменше 6 літаків ворога було знищено.
Офіційно ГУР не коментує, не підтверджує і не спростовує, хто і чим б'є по військових об'єктах у Росії.
Водночас відомство наголошує, що військові об’єкти на території держави-агресора є законними цілями для України, проти якої РФ віроломно розв’язала кровопролитну війну.
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