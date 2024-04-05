Жителі окупованого Росією Криму повідомили про вибухи поблизу Феодосії та в районі Старого Криму.

Що відбувається в Криму

Місцеві Telegram канали також повідомили про вибух в Орджонікідзе.

Окрім цього стало відомо, що окупаційна влада перекрила рух по Кримському мосту.

Також за словами місцевих, у Севастополі лунає сирена, яка попереджає про небезпеку.

Що відомо про наслідки атак дронів ГУР по аеродромах в Росії

За інформацією видання “Українська правда” із посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони, зранку дрони ГУР атакували аеродроми на території РФ.

За словами джерела, внаслідок атаки на аеродромі Енгельс-2 ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників, — зазначає співрозмовник видання з ГУР. Поширити

Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників

Крім того дрони атакували військовий аеродром в місті Курськ.

За даними джерела УП, атаку на аеродром у російському Морозовську провела Служба безпеки України разом зі структурами Сил оборони, за попередніми даними, щонайменше 6 літаків ворога було знищено.

Офіційно ГУР не коментує, не підтверджує і не спростовує, хто і чим б'є по військових об'єктах у Росії.

Водночас відомство наголошує, що військові об’єкти на території держави-агресора є законними цілями для України, проти якої РФ віроломно розв’язала кровопролитну війну.