В оккупированном Мелитополе раздался взрыв
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Взрыв
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Источник:  Иван Федоров

4 ноября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв.

Взрыв в Мелитополе

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, утром 4 ноября в городе услышали взрыв.

В Мелитополе только что раздался взрыв. Выясняем, что на этот раз - очередной выход дырявой определенных оккупантов или удачный привет врагу от ВСУ, - отметил Федоров.

Пока неизвестно с чем именно связан взрыв.

Что происходит в Мелитополе

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Кроме этого, ранее местные партизаны во время "ночной охоты" ликвидировали российских захватчиков, которые занимались мародерством.

Иван Федоров уточнил, что взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.

Всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".

Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на российские казармы в Мариуполе. оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. Всего 17 окупантов были убиты, еще 11 ранены.

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