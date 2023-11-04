В окупованому Мелітополі пролунав вибух

Вибух у Мелітополі

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, зранку 4 листопада у місті почули вибух.

У Мелітополі щойно пролунав вибух. З'ясовуємо, що на цей раз - черговий вихід дирявої певео окупантів чи вдалий привіт ворогу від ЗСУ, - зазначив Федоров. Поширити

Наразі невідомо з чим саме повʼязаний вибух.

Що відбувається в Мелітополі

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Окрім цього раніше місцеві партизани під час "нічного полювання" ліквідували російських загарбників, які займалися мародерством.

Іван Федоров уточнив, що вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто.

Загалом за літо та два місяці осені партизани в місті ліквідували "понад 40 окупантів різними шляхами".

При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі загарбники, невідомі отруїли окупантів: 9 померли, 12 - у реанімації. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".

Крім того, загарбники зафіксували декілька нальотів на російські казарми у Маріуполі. Окупанти розповіли, що невідомі увірвалися в казарми, перед цим вбивши охорону. Загалом 17 окупантів було вбито, ще 11 – поранені.