В оккупированном Севастополе внезапно исчез свет

Во временно оккупированном Севастополе власти полностью выключили свет – без графика и без предупреждения для жителей.

Севастополь погрузился во тьму: свет выключили на неопределенный срок

Об этом сообщает назначенный оккупантами так называемый губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ограничения ввели из-за перегрузки электросетей за пределами региона.

По команде диспетчера Черноморского РГУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Поделиться

Цель — вроде бы не допустить аварии во всей энергосистеме.

Расписание отключений по адресам пока неизвестно.

Как только он появится, его опубликуют в канале "Севастопольэнерго". Поделиться

Жителей призвали не включать мощные электроприборы.