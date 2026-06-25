В оккупированном Севастополе внезапно исчез свет

Во временно оккупированном Севастополе власти полностью выключили свет – без графика и без предупреждения для жителей.
Главные тезисы
- Власти временно оккупированного Севастополя выключили свет без предупреждения из-за перегрузки электросетей за пределами региона.
- Режим временного ограничения электроснабжения введен для предотвращения аварий в энергосистеме города.
Севастополь погрузился во тьму: свет выключили на неопределенный срок
Об этом сообщает назначенный оккупантами так называемый губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, ограничения ввели из-за перегрузки электросетей за пределами региона.
Цель — вроде бы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Расписание отключений по адресам пока неизвестно.
Жителей призвали не включать мощные электроприборы.
Ранее Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил о пожаре на главной электроподстанции Севастополя. Речь идет о подстанции "Севастополь", которая является основным узловым энергообъектом города и обеспечивает электроснабжение Севастопольского энергорайона.
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