В оккупированном Севастополе внезапно исчез свет
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Экономика
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В оккупированном Севастополе внезапно исчез свет

Севастополь
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Севастополе власти полностью выключили свет – без графика и без предупреждения для жителей.

Главные тезисы

  • Власти временно оккупированного Севастополя выключили свет без предупреждения из-за перегрузки электросетей за пределами региона.
  • Режим временного ограничения электроснабжения введен для предотвращения аварий в энергосистеме города.

Севастополь погрузился во тьму: свет выключили на неопределенный срок

Об этом сообщает назначенный оккупантами так называемый губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ограничения ввели из-за перегрузки электросетей за пределами региона.

По команде диспетчера Черноморского РГУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения.

Цель — вроде бы не допустить аварии во всей энергосистеме.

Расписание отключений по адресам пока неизвестно.

Как только он появится, его опубликуют в канале "Севастопольэнерго".

Жителей призвали не включать мощные электроприборы.

Ранее Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил о пожаре на главной электроподстанции Севастополя. Речь идет о подстанции "Севастополь", которая является основным узловым энергообъектом города и обеспечивает электроснабжение Севастопольского энергорайона.

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