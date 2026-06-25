В окупованому Севастополі раптово зникло світло

У тимчасово окупованому Севастополі влада повністю вимкнула світло - без графіка і без попередження для мешканців.

Севастополь занурився у темряву: світло вимкнули на невизначений термін

Про це повідомляє призначений окупантами так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

За його словами, обмеження запровадили через перевантаження електромереж за межами регіону.

За командою диспетчера Чорноморського РДУ (філія АТ "СО ЄЕС") у Севастополі введено режим тимчасового обмеження електропостачання. Поширити

Мета — нібито не допустити аварії у всій енергосистемі.

Розклад відключень за адресами поки що невідомий.

Як тільки він з'явиться — його опублікують у каналі "Севастопольенерго". Поширити

Мешканців закликали не вмикати потужні електроприлади.