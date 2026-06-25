В окупованому Севастополі раптово зникло світло
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Економіка
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В окупованому Севастополі раптово зникло світло

Севастополь
Джерело:  online.ua

У тимчасово окупованому Севастополі влада повністю вимкнула світло - без графіка і без попередження для мешканців.

Головні тези:

  • Влада тимчасово окупованого Севастополя вимкнула світло без попереджень для мешканців у зв'язку з перевантаженням електромереж за межами регіону.
  • Режим тимчасового обмеження електропостачання введено для уникнення аварій у енергосистемі міста.

Севастополь занурився у темряву: світло вимкнули на невизначений термін

Про це повідомляє призначений окупантами так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

За його словами, обмеження запровадили через перевантаження електромереж за межами регіону.

За командою диспетчера Чорноморського РДУ (філія АТ "СО ЄЕС") у Севастополі введено режим тимчасового обмеження електропостачання.

Мета — нібито не допустити аварії у всій енергосистемі.

Розклад відключень за адресами поки що невідомий.

Як тільки він з'явиться — його опублікують у каналі "Севастопольенерго".

Мешканців закликали не вмикати потужні електроприлади.

Раніше Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на підписників повідомив про пожежу на головній електропідстанції Севастополя. За даними ресурсу, йдеться про підстанцію "Севастополь", яка є основним вузловим енергооб'єктом міста та забезпечує електропостачання Севастопольського енергорайону.

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