В окупованому Севастополі раптово зникло світло

У тимчасово окупованому Севастополі влада повністю вимкнула світло - без графіка і без попередження для мешканців.
Головні тези:
- Влада тимчасово окупованого Севастополя вимкнула світло без попереджень для мешканців у зв'язку з перевантаженням електромереж за межами регіону.
- Режим тимчасового обмеження електропостачання введено для уникнення аварій у енергосистемі міста.
Севастополь занурився у темряву: світло вимкнули на невизначений термін
Про це повідомляє призначений окупантами так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.
За його словами, обмеження запровадили через перевантаження електромереж за межами регіону.
Мета — нібито не допустити аварії у всій енергосистемі.
Розклад відключень за адресами поки що невідомий.
Мешканців закликали не вмикати потужні електроприлади.
Раніше Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на підписників повідомив про пожежу на головній електропідстанції Севастополя. За даними ресурсу, йдеться про підстанцію "Севастополь", яка є основним вузловим енергооб'єктом міста та забезпечує електропостачання Севастопольського енергорайону.
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