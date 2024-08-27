По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, повышение уровня мирового океана чревато затоплением островных государств и является "мировой катастрофой", которая может привести к исчезновению райских курортов в Тихом океане.

Что известно об угрозе исчезновения райских уголков в Тихом океане

Отмечается, что уровень моря повышается быстрее, особенно в наиболее уязвимых островных государствах Тихого океана.

Организация Объединенных Наций и Всемирная метеорологическая организация опубликовали доклады об ухудшении ситуации с повышением уровня моря, вызванного потеплением Земли и таянием ледяных щитов и ледников. В них отмечается, что юго-западная часть Тихого океана страдает не только повышением его уровня, но и другими последствиями изменения климата, такими как закисление океана и волны тепла, - говорится в заявлении генсека ООН. Поделиться

Гутерриш выступил со своим призывом в столице полинезийского островного королевства Тонга, расположенном в южной части Тихого океана, на заседании Форума тихоокеанских островов.

Это безумная ситуация. Повышение уровня моря – кризис, полностью созданный человечеством. Кризис, который скоро разрастется до почти невероятных масштабов. Мировая катастрофа ставит этот тихоокеанский рай под угрозу. Океан переполнен, – отмечает генсек ООН. Поделиться

В отчете ООН по ситуации отмечается, что в период с 1990 по 2020 год уровень моря в столице Тонга Нукуалофа поднялся на 21 сантиметр, что вдвое превышает средний мировой показатель в 10 сантиметров.

При этом столица островного государства Самоа – Апиа – столкнулась с 31-сантиметровым повышением уровня моря, тогда как в городе Сува, Фиджи – с 29-сантиметровым.

Фиджи

Это подвергает тихоокеанские островные государства серьезной опасности, - предупреждает Гутерриш. Поделиться

По его словам, около 90% населения региона проживают в зоне риска – в пределах всего 5 километров от океана.

С 1980 года количество прибрежных наводнений на Гуаме выросло с двух до 22 раз в год. На островах Кука – с пяти до 43, в Паго-Паго, Американское Самоа, прибрежные наводнения увеличились с нуля до 102 раз в год, – подчеркивается в материале издания. Поделиться

Что известно о стремительных темпах повышения уровня мирового океана

В отчете ООН обращают внимание на наиболее стремительное повышение уровня океана на западе Тихоокеанского побережья в условиях более высокой температуры воды и следования в этом направлении части льда Антарктиды.

Генсек ООН также отметил, что наблюдает значительные изменения с тех пор, как последний раз находился в регионе в мае 2019 года.

По словам экс-сотрудника Геологической службы США, специалиста по уровню моря С. Джеффреса Уильямса, беспокойство ООН вполне оправдано.

Уильямс подчеркивает, что стремительное увеличение уровня воды представляет особую опасность для островов Тихого океана, поскольку подавляющее большинство из них размещается на низких высотах.

Это угрожает местным жителям масштабными наводнениями.

Повышение уровня воды в значительной степени связано с таянием льда в Антарктиде и Гренландии.

Там таяние значительно ускорилось за последние три-четыре десятилетия из-за высоких темпов потепления на полюсах, отмечает Уильямс. Поделиться

По информации климатологов ООН, около 90% удерживаемого парниковыми газами тепла устремляется именно в океаны.

По словам Гутерриша, сейчас этот показатель самый высокий за последние 3 тыс. лет.

В отчете ООН указывается, что за период с 1901 по 1971 год средний уровень мирового океана рос на 1,3 см за каждое десятилетие.

В период с 1971 по 2006 год – до 1,9 см, с 2006 по 2018 год он вырос до 3,7 см, а за последнее десятилетие уровень моря поднялся на 4,8 см.

В отчете ООН также выделены города в 20 самых богатых странах, на долю которых приходится 80% удерживающих тепло газов.

К городам, где уровень моря за последние 30 лет повысился как минимум на 50% по сравнению со средним мировым показателем, относятся Шанхай, Перт, Лондон, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, Бостон, Майами и Новый Орлеан.

Новый Орлеан возглавил список с 10,2 дюйма (26 сантиметров) повышения уровня моря в период с 1990 по 2020 год. Представители ООН подчеркнули, что наводнение в Нью-Йорке во время суперурагана Сэнди в 2012 году усилилось именно из-за повышения уровня океана. Исследование 2021 показало, что повышение уровня воды, вызванное климатом, добавило 8 млрд долларов к расходам от шторма, - отмечается в материале издания. Поделиться

Гутерриш заявил, что происходит "климатический хаос", и призвал богатые страны активизировать усилия по сокращению выбросов углерода, прекращению использования ископаемого топлива и оказанию помощи бедным государствам.