По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, повышение уровня мирового океана чревато затоплением островных государств и является "мировой катастрофой", которая может привести к исчезновению райских курортов в Тихом океане.
Главные тезисы
- Повышение уровня мирового океана угрожает исчезновением райских уголков в Тихом океане, включая островные государства и курорты.
- Климатический хаос и таяние льда в Антарктиде и Гренландии приводят к стремительному повышению уровня воды, угрожая существованию островов в Тихом океане.
- Богатые страны должны активизировать усилия по сокращению выбросов углерода и поддержанию бедных государств в борьбе с изменениями климата в регионе Тихого океана.
- ООН бьет тревогу из-за угрозы исчезновения райских уголков на Земле, призывая к сокращению использования ископаемого топлива и помощи нуждающимся странам.
- Уровень моря в Тихом океане растет, увеличивая риск прибрежных наводнений, что создает опасность для местного населения и инфраструктуры.
Что известно об угрозе исчезновения райских уголков в Тихом океане
Отмечается, что уровень моря повышается быстрее, особенно в наиболее уязвимых островных государствах Тихого океана.
Гутерриш выступил со своим призывом в столице полинезийского островного королевства Тонга, расположенном в южной части Тихого океана, на заседании Форума тихоокеанских островов.
В отчете ООН по ситуации отмечается, что в период с 1990 по 2020 год уровень моря в столице Тонга Нукуалофа поднялся на 21 сантиметр, что вдвое превышает средний мировой показатель в 10 сантиметров.
При этом столица островного государства Самоа – Апиа – столкнулась с 31-сантиметровым повышением уровня моря, тогда как в городе Сува, Фиджи – с 29-сантиметровым.
По его словам, около 90% населения региона проживают в зоне риска – в пределах всего 5 километров от океана.
Что известно о стремительных темпах повышения уровня мирового океана
В отчете ООН обращают внимание на наиболее стремительное повышение уровня океана на западе Тихоокеанского побережья в условиях более высокой температуры воды и следования в этом направлении части льда Антарктиды.
Генсек ООН также отметил, что наблюдает значительные изменения с тех пор, как последний раз находился в регионе в мае 2019 года.
По словам экс-сотрудника Геологической службы США, специалиста по уровню моря С. Джеффреса Уильямса, беспокойство ООН вполне оправдано.
Уильямс подчеркивает, что стремительное увеличение уровня воды представляет особую опасность для островов Тихого океана, поскольку подавляющее большинство из них размещается на низких высотах.
Это угрожает местным жителям масштабными наводнениями.
Повышение уровня воды в значительной степени связано с таянием льда в Антарктиде и Гренландии.
По информации климатологов ООН, около 90% удерживаемого парниковыми газами тепла устремляется именно в океаны.
По словам Гутерриша, сейчас этот показатель самый высокий за последние 3 тыс. лет.
В отчете ООН указывается, что за период с 1901 по 1971 год средний уровень мирового океана рос на 1,3 см за каждое десятилетие.
В период с 1971 по 2006 год – до 1,9 см, с 2006 по 2018 год он вырос до 3,7 см, а за последнее десятилетие уровень моря поднялся на 4,8 см.
В отчете ООН также выделены города в 20 самых богатых странах, на долю которых приходится 80% удерживающих тепло газов.
К городам, где уровень моря за последние 30 лет повысился как минимум на 50% по сравнению со средним мировым показателем, относятся Шанхай, Перт, Лондон, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, Бостон, Майами и Новый Орлеан.
Гутерриш заявил, что происходит "климатический хаос", и призвал богатые страны активизировать усилия по сокращению выбросов углерода, прекращению использования ископаемого топлива и оказанию помощи бедным государствам.
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