За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, підвищення рівня світового океану загрожує затопленням острівних держав і є "світовою катастрофою", яка може призвести до зникнення райських курортів у Тихому океані.

Що відомо про загрозу зникнення райських куточків у Тихому океані

Зазначається, що рівень моря підвищується все швидше, особливо в найбільш уразливих острівних державах Тихого океану.

Організація Об'єднаних Націй та Всесвітня метеорологічна організація опублікували доповіді про погіршення ситуації з підвищенням рівня моря, спричиненого потеплінням Землі та таненням крижаних щитів та льодовиків. У них наголошується, що південно-західна частина Тихого океану страждає не тільки на підвищення його рівня, а й на інші наслідки зміни клімату, таких як закислення океану та хвилі тепла, - йдеться у заяві генсека ООН. Поширити

Гутерріш виступив зі своїм закликом у столиці полінезійського острівного королівства Тонга, розташованого в південній частині Тихого океану, на засіданні Форуму тихоокеанських островів.

Це шалена ситуація. Підвищення рівня моря - криза, повністю створена людством. Криза, яка скоро розростеться до майже неймовірних масштабів. Всесвітня катастрофа ставить цей тихоокеанський рай під загрозу. Океан переповнений, - наголошує генсек ООН. Поширити

У звіті ООН щодо ситуації зазначається, що у період з 1990 по 2020 рік рівень моря у столиці Тонга Нукуалофа піднявся на 21 сантиметр, що вдвічі перевищує середній світовий показник 10 сантиметрів.

При цьому столиця острівної держави Самоа – Апіа – зіткнулася з 31-сантиметровим підвищенням рівня моря, тоді як у місті Сува, Фіджі – з 29-сантиметровим.

Фіджі

Це наражає тихоокеанські острівні держави на серйозну небезпеку, - попереджає Гутерріш. Поширити

За його словами, близько 90% населення регіону мешкають у зоні ризику - в межах всього 5 кілометрів від океану.

З 1980 року кількість прибережних повеней на Гуамі зросла з двох до 22 разів на рік. На островах Кука - з п'яти до 43, у Паго-Паго, Американське Самоа, прибережні повені збільшилися з нуля до 102 разів на рік, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про стрімкі темпи підвищення рівня світового океану

У звіті ООН звертають увагу на найбільш стрімке підвищення рівня океану на заході Тихоокеанського узбережжя в умовах більш високої температури води і прямування у цьому напрямку частини льоду з Антарктиди.

Генсек ООН також зазначив, що спостерігає значні зміни з того часу, як останній раз був у регіоні у травні 2019 року.

За словами ексспівробітника Геологічної служби США, фахівця за рівнем моря С. Джеффреса Вільямса, занепокоєння ООН цілком виправдане.

Вільямс підкреслює, що стрімке збільшення рівня води представляє особливу небезпеку для островів Тихого океану, оскільки переважна більшість їх розміщується на низьких висотах.

Це загрожує місцевим жителям масштабними повенями.

Підвищення рівня води значною мірою пов'язане із таненням льоду в Антарктиді та Гренландії.

Там танення значно прискорилося за останні три-чотири десятиліття через високі темпи потепління на полюсах, - зазначає Вільямс. Поширити

За інформацією кліматологів ООН, близько 90% утримуваного парниковими газами тепла спрямовується саме в океани.

За словами Гутерріша, зараз цей показник найвищий за останні 3 тис років.

У звіті ООН вказується, що у період з 1901 по 1971 рік середній рівень світового океану зростав на 1,3 см за кожне десятиліття.

У період з 1971 до 2006 року - до 1,9 см, з 2006 по 2018 рік він зріс до 3,7 см, а за останнє десятиліття рівень моря піднявся на 4,8 см.

У звіті ООН також виділено міста у 20 найбагатших країнах, на частку яких припадає 80% газів, які утримують тепло.

До міст, де рівень моря за останні 30 років підвищився як мінімум на 50% порівняно із середнім світовим показником, належать Шанхай, Перт, Лондон, Атлантік-Сіті, Нью-Джерсі, Бостон, Маямі та Новий Орлеан.

Новий Орлеан очолив список із 10,2 дюймами (26 сантиметрів) підвищення рівня моря в період з 1990 по 2020 рік. Представники ООН наголосили, що повінь у Нью-Йорку під час суперурагану Сенді у 2012 році посилилася саме через підвищення рівня океану. Дослідження 2021 року показало, що підвищення рівня води, спричинене кліматом, додало 8 млрд доларів до витрат від шторму, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Гутерріш заявив, що відбувається "кліматичний хаос", і закликав багаті країни активізувати зусилля щодо скорочення викидів вуглецю, припинення використання викопного палива та надання допомоги біднішим державам.