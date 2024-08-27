За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, підвищення рівня світового океану загрожує затопленням острівних держав і є "світовою катастрофою", яка може призвести до зникнення райських курортів у Тихому океані.
Головні тези:
- Підвищення рівня світового океану загрожує затопленням острівних держав Тихого океану, включаючи райські курорти.
- Кількість прибережних повеней драматично зросла на островах Тихого океану, що посилює загрозу для місцевого населення.
- Танення льоду в Антарктиді та Гренландії призводить до стрімкого підвищення рівня води, що загрожує існуванню островів у Тихому океані.
- Глобальні зусилля щодо скорочення викидів вуглецю та використання викопного палива є необхідними для запобігання масштабної екологічної катастрофи.
- Багаті країни мають активізувати заходи для підтримки бідніших держав у боротьбі з наслідками зміни клімату на островах Тихого океану.
Що відомо про загрозу зникнення райських куточків у Тихому океані
Зазначається, що рівень моря підвищується все швидше, особливо в найбільш уразливих острівних державах Тихого океану.
Гутерріш виступив зі своїм закликом у столиці полінезійського острівного королівства Тонга, розташованого в південній частині Тихого океану, на засіданні Форуму тихоокеанських островів.
У звіті ООН щодо ситуації зазначається, що у період з 1990 по 2020 рік рівень моря у столиці Тонга Нукуалофа піднявся на 21 сантиметр, що вдвічі перевищує середній світовий показник 10 сантиметрів.
При цьому столиця острівної держави Самоа – Апіа – зіткнулася з 31-сантиметровим підвищенням рівня моря, тоді як у місті Сува, Фіджі – з 29-сантиметровим.
За його словами, близько 90% населення регіону мешкають у зоні ризику - в межах всього 5 кілометрів від океану.
Що відомо про стрімкі темпи підвищення рівня світового океану
У звіті ООН звертають увагу на найбільш стрімке підвищення рівня океану на заході Тихоокеанського узбережжя в умовах більш високої температури води і прямування у цьому напрямку частини льоду з Антарктиди.
Генсек ООН також зазначив, що спостерігає значні зміни з того часу, як останній раз був у регіоні у травні 2019 року.
За словами ексспівробітника Геологічної служби США, фахівця за рівнем моря С. Джеффреса Вільямса, занепокоєння ООН цілком виправдане.
Вільямс підкреслює, що стрімке збільшення рівня води представляє особливу небезпеку для островів Тихого океану, оскільки переважна більшість їх розміщується на низьких висотах.
Це загрожує місцевим жителям масштабними повенями.
Підвищення рівня води значною мірою пов'язане із таненням льоду в Антарктиді та Гренландії.
За інформацією кліматологів ООН, близько 90% утримуваного парниковими газами тепла спрямовується саме в океани.
За словами Гутерріша, зараз цей показник найвищий за останні 3 тис років.
У звіті ООН вказується, що у період з 1901 по 1971 рік середній рівень світового океану зростав на 1,3 см за кожне десятиліття.
У період з 1971 до 2006 року - до 1,9 см, з 2006 по 2018 рік він зріс до 3,7 см, а за останнє десятиліття рівень моря піднявся на 4,8 см.
У звіті ООН також виділено міста у 20 найбагатших країнах, на частку яких припадає 80% газів, які утримують тепло.
До міст, де рівень моря за останні 30 років підвищився як мінімум на 50% порівняно із середнім світовим показником, належать Шанхай, Перт, Лондон, Атлантік-Сіті, Нью-Джерсі, Бостон, Маямі та Новий Орлеан.
Гутерріш заявив, що відбувається "кліматичний хаос", і закликав багаті країни активізувати зусилля щодо скорочення викидів вуглецю, припинення використання викопного палива та надання допомоги біднішим державам.
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