В ООН назвали нынешний год самым жарким за всю историю

По информации ООН, в 2023 году были установлены рекордно высокие температуры за всю историю с начала наблюдений.

Что известно о рекордном росте температуры в течение 2023 года

Рекордное глобальное потепление должно заставить дрогнуть мировых лидеров и побуждать их к действиям. Мы переживаем климатический коллапс в реальном времени, и его влияние разрушительно, - отметил генсек ООН Антониу Гутерреш. Поделиться

В предыдущем отчете Всемирной метеорологической организации по изменению климата на планете в этом году отмечается, что в течение 10 месяцев 2023 г. глобальные температуры превышали средние показатели доиндустриальной эпохи примерно на 1,4°C.

На основании этого мы можем уверенно объявить этот год самым жарким за всю историю наблюдений даже за месяц до его завершения, говорится в отчете. Поделиться

Нынешний рак стал годом климатических катастроф по всему миру.

Генсек ООН подчеркнул, что большое количество людей в разных уголках мира пострадало от наводнений, пожаров и экстремально высоких температур.

Гутерреш отметил, что самым разрушительным оказался шторм "Даниэль", который вызвал мощные наводнения в Греции, Болгарии и Турции, а затем бушевал в Средиземном море и обрушился на северо-восток Ливии.

Сегодняшний отчет показывает, что у нас серьезные проблемы, – подчеркнул генсек ООН. Поделиться

В отчете агентства ООН отмечается, что в этом году также продолжали расти объемы выбросов парниковых газов, которые установили исторический рекорд в прошлом году.