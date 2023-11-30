В ООН назвали нынешний год самым жарким за всю историю

По информации ООН, в 2023 году были установлены рекордно высокие температуры за всю историю с начала наблюдений.
Что известно о рекордном росте температуры в течение 2023 года
В предыдущем отчете Всемирной метеорологической организации по изменению климата на планете в этом году отмечается, что в течение 10 месяцев 2023 г. глобальные температуры превышали средние показатели доиндустриальной эпохи примерно на 1,4°C.
Нынешний рак стал годом климатических катастроф по всему миру.
Генсек ООН подчеркнул, что большое количество людей в разных уголках мира пострадало от наводнений, пожаров и экстремально высоких температур.
Гутерреш отметил, что самым разрушительным оказался шторм "Даниэль", который вызвал мощные наводнения в Греции, Болгарии и Турции, а затем бушевал в Средиземном море и обрушился на северо-восток Ливии.
В отчете агентства ООН отмечается, что в этом году также продолжали расти объемы выбросов парниковых газов, которые установили исторический рекорд в прошлом году.
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