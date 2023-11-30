В ООН назвали нынешний год самым жарким за всю историю
Категория
Мир
Дата публикации

В ООН назвали нынешний год самым жарким за всю историю

Глобальное потепление
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Источник:  ООН

По информации ООН, в 2023 году были установлены рекордно высокие температуры за всю историю с начала наблюдений.

Что известно о рекордном росте температуры в течение 2023 года

Рекордное глобальное потепление должно заставить дрогнуть мировых лидеров и побуждать их к действиям. Мы переживаем климатический коллапс в реальном времени, и его влияние разрушительно, - отметил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В предыдущем отчете Всемирной метеорологической организации по изменению климата на планете в этом году отмечается, что в течение 10 месяцев 2023 г. глобальные температуры превышали средние показатели доиндустриальной эпохи примерно на 1,4°C.

На основании этого мы можем уверенно объявить этот год самым жарким за всю историю наблюдений даже за месяц до его завершения, говорится в отчете.

Нынешний рак стал годом климатических катастроф по всему миру.

Генсек ООН подчеркнул, что большое количество людей в разных уголках мира пострадало от наводнений, пожаров и экстремально высоких температур.

Гутерреш отметил, что самым разрушительным оказался шторм "Даниэль", который вызвал мощные наводнения в Греции, Болгарии и Турции, а затем бушевал в Средиземном море и обрушился на северо-восток Ливии.

Сегодняшний отчет показывает, что у нас серьезные проблемы, – подчеркнул генсек ООН.

В отчете агентства ООН отмечается, что в этом году также продолжали расти объемы выбросов парниковых газов, которые установили исторический рекорд в прошлом году.

Это способствовало рекордно высоким месячным температурам на суше с июля по сентябрь, а в океанах – с апреля по сентябрь. Растущая жара усугубляет экстремальные погодные условия, которые, в свою очередь, влекут за собой смертность и продовольственную опасность, а также приводят к перемещению миллионов людей. Океаны, покрывающие около 70% поверхности планеты, поглотили около 90% тепла, содержащегося в выбросах парниковых газов с 1971 года. Это замедлило скорость потепления в атмосфере, но также привело к повышению температуры океана и уровня моря, а также таянию льда на суше и в морях, отмечается в отчете.

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