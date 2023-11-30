В ООН назвали нинішній рік найспекотнішим за всю історію
Категорія
Світ
Дата публікації

В ООН назвали нинішній рік найспекотнішим за всю історію

Глобальне потепління
Джерело:  ООН

За інформацією ООН, у 2023 році було встановлено рекордно високі температури за всю історію від початку спостережень. 

Що відомо про рекордне зростання температури протягом 2023 року

Рекордне глобальне потепління має змусити здригнутися світових лідерів і спонукати їх до дій. Ми переживаємо кліматичний колапс у реальному часі, і його вплив є руйнівним, - зазначив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

У попередньому звіті Всесвітньої метеорологічної організації щодо змін клімату на планеті протягом цього року зазначається, що протягом 10 місяців 2023 року глобальні температури перевищували середні показники доіндустріальної епохи приблизно на 1,4°C.

На підставі цього ми можемо впевнено оголосити цей рік найспекотнішим за всю історію спостережень навіть за місяць до його завершення, - йдеться у звіті.

Нинішній рак також став роком кліматичних катастроф по всьому світу.

Генсек ООН наголосив, що велика кількість людей у різних куточках світу постраждала від повеней, пожеж і екстремально високих температур.

Гутерреш зазначив, що найбільш руйнівним виявився шторм "Даніель", який викликав потужні повені в Греції, Болгарії та Туреччині, а потім вирував у Середземному морі і обрушився на північний схід Лівії.

Сьогоднішній звіт показує, що у нас серйозні проблеми, - підкреслив генсек ООН.

У звіті агентства ООН зазначається, що протягом цього року також продовжували зростати обсяги викидів парникових газів, які встановили історичний рекорд минулого року.

Це сприяло рекордно високим місячним температурам на суші з липня до вересня, а в океанах – з квітня по вересень. Зростаюча спека погіршує екстремальні погодні умови, які, своєю чергою, спричиняють смертність і продовольчу небезпеку, а також призводять до переміщення мільйонів людей. Океани, які покривають близько 70% поверхні планети, поглинули близько 90% тепла, що утримується у викидах парникових газів з 1971 року. Це сповільнило швидкість потепління в атмосфері, але також призвело до підвищення температури океану і рівня моря, а також танення льоду на суші та в морях, - зазначається у звіті.

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