В ООН назвали нинішній рік найспекотнішим за всю історію

За інформацією ООН, у 2023 році було встановлено рекордно високі температури за всю історію від початку спостережень.
Що відомо про рекордне зростання температури протягом 2023 року
У попередньому звіті Всесвітньої метеорологічної організації щодо змін клімату на планеті протягом цього року зазначається, що протягом 10 місяців 2023 року глобальні температури перевищували середні показники доіндустріальної епохи приблизно на 1,4°C.
Нинішній рак також став роком кліматичних катастроф по всьому світу.
Генсек ООН наголосив, що велика кількість людей у різних куточках світу постраждала від повеней, пожеж і екстремально високих температур.
Гутерреш зазначив, що найбільш руйнівним виявився шторм "Даніель", який викликав потужні повені в Греції, Болгарії та Туреччині, а потім вирував у Середземному морі і обрушився на північний схід Лівії.
У звіті агентства ООН зазначається, що протягом цього року також продовжували зростати обсяги викидів парникових газів, які встановили історичний рекорд минулого року.
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