В ООН объявили количество жертв российских атак среди гражданских в Украине

С начала 2025 года количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских обстрелов достигло наивысшего уровня за аналогичные периоды в течение трех последних лет.
Главные тезисы
- Количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских обстрелов достигло наивысшего уровня за последние три года, по данным ООН.
- Россия выпустила рекордное количество дальнобойных боеприпасов, включая 728 дронов, убивая и раняя тысячи гражданских украинцев.
- Ежедневные обстрелы ракетами и дронами со стороны России усилились, нанося катастрофический ущерб гражданскому населению, особенно в Киеве и Одессе.
Россия убивает гражданских украинцев: каково количество жертв
Об этом заявил помощник Генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности ООН 25 июля.
По его словам, в июне количество жертв среди гражданских достигло пика за три года.
Всего за первое полугодие 2025 года убиты и ранены 6754 человека.
Енча также отметил, что только в июле Россия выпустила по Украине по меньшей мере 5183 дальнобойных боеприпаса, в том числе рекордных 728 дронов 9 июля.
В последние недели под особо мощными ударами находились Киев и исторический портовый город Одесса. Атаки с сотнями дронов и десятками ракет происходят каждый день.
Он отметил, что «в Украине сейчас нет безопасного места», поскольку РФ обстреливает и западные регионы, подвергшиеся самым масштабным воздушным атакам за все время полномасштабной войны.
В целом по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 13 580 гражданских лиц, в том числе 716 детей, еще 34 115 гражданских, включая 2173 ребенка, получили ранения.
Сегодня Совбез ООН собрался для обсуждения гуманитарной ситуации в Украине в связи с усилением российских обстрелов.
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