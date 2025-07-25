В ООН объявили количество жертв российских атак среди гражданских в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В ООН объявили количество жертв российских атак среди гражданских в Украине

Одесса
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Источник:  Укринформ

С начала 2025 года количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских обстрелов достигло наивысшего уровня за аналогичные периоды в течение трех последних лет.

Главные тезисы

  • Количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских обстрелов достигло наивысшего уровня за последние три года, по данным ООН.
  • Россия выпустила рекордное количество дальнобойных боеприпасов, включая 728 дронов, убивая и раняя тысячи гражданских украинцев.
  • Ежедневные обстрелы ракетами и дронами со стороны России усилились, нанося катастрофический ущерб гражданскому населению, особенно в Киеве и Одессе.

Россия убивает гражданских украинцев: каково количество жертв

Об этом заявил помощник Генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности ООН 25 июля.

За последний месяц «ежедневные обстрелы украинских городов и сел ракетами и дронами со стороны Российской Федерации лишь усилились, нанося катастрофический ущерб гражданскому населению», отметил Енча.

По его словам, в июне количество жертв среди гражданских достигло пика за три года.

Всего за первое полугодие 2025 года убиты и ранены 6754 человека.

Енча также отметил, что только в июле Россия выпустила по Украине по меньшей мере 5183 дальнобойных боеприпаса, в том числе рекордных 728 дронов 9 июля.

В последние недели под особо мощными ударами находились Киев и исторический портовый город Одесса. Атаки с сотнями дронов и десятками ракет происходят каждый день.

Он отметил, что «в Украине сейчас нет безопасного места», поскольку РФ обстреливает и западные регионы, подвергшиеся самым масштабным воздушным атакам за все время полномасштабной войны.

В целом по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 13 580 гражданских лиц, в том числе 716 детей, еще 34 115 гражданских, включая 2173 ребенка, получили ранения.

Международное право четко запрещает нападения на гражданскую и гражданскую инфраструктуру. Мы решительно осуждаем все такие атаки.

Сегодня Совбез ООН собрался для обсуждения гуманитарной ситуации в Украине в связи с усилением российских обстрелов.

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