Атаки РФ по Украине — количество жертв среди гражданских резко возросло в 2025 году

На местах последних российских прилетов во второй половине июня 2025 г. не было никаких военных объектов.
Главные тезисы
- Число жертв среди гражданских увеличилось на 50% за первые 5 месяцев 2025 года в результате российских атак.
- Баллистические ракеты наносят предполагаемый и широкомасштабный ущерб гражданскому населению.
- Глава мониторинговой миссии по правам человека в Украине подчеркнула намерение России нанести как можно больший ущерб гражданским.
Число жертв среди гражданских украинцев в результате атак РФ резко возросло в 2025 году
За первые 5 месяцев 2025 года количество жертв среди гражданских в результате российских атак возросло на 50%.
Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций по мониторингу прав человека в Украине.
Там подчеркнули, что увеличение количества жертв от террористических атак Москвы растет летом.
Она добавила, что время суток, в которое Россия совершила атаки, подчеркивает сознательное ее намерение нанести как можно больший ущерб гражданским.
В частности, это касается ударов оккупантов 23 июня по школе в Белгород-Днестровском и 24 июня по Днепру.
ММПЧУ, посетившая места нападений, не сообщила ни о каких доказательствах военного присутствия в школе, а люди подтвердили, что там не было размещено никаких военных.
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