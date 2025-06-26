Атаки РФ по Украине — количество жертв среди гражданских резко возросло в 2025 году

На местах последних российских прилетов во второй половине июня 2025 г. не было никаких военных объектов.

Число жертв среди гражданских украинцев в результате атак РФ резко возросло в 2025 году

За первые 5 месяцев 2025 года количество жертв среди гражданских в результате российских атак возросло на 50%.

Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций по мониторингу прав человека в Украине.

Там подчеркнули, что увеличение количества жертв от террористических атак Москвы растет летом.

Баллистические ракеты, когда они используются в густонаселенных районах, наносят предполагаемый и широкомасштабный ущерб гражданскому населению, как продемонстрировали эти недавние атаки, — отметила глава мониторинговой миссии по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белл. Поделиться

Она добавила, что время суток, в которое Россия совершила атаки, подчеркивает сознательное ее намерение нанести как можно больший ущерб гражданским.

Разрушенная Россией станция “скорой помощи” в Белгород-Днестровском

В частности, это касается ударов оккупантов 23 июня по школе в Белгород-Днестровском и 24 июня по Днепру.