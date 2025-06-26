Атаки РФ по Украине — количество жертв среди гражданских резко возросло в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Атаки РФ по Украине — количество жертв среди гражданских резко возросло в 2025 году

ООН
Белгород-Днестровский
Read in English
Читати українською

На местах последних российских прилетов во второй половине июня 2025 г. не было никаких военных объектов.

Главные тезисы

  • Число жертв среди гражданских увеличилось на 50% за первые 5 месяцев 2025 года в результате российских атак.
  • Баллистические ракеты наносят предполагаемый и широкомасштабный ущерб гражданскому населению.
  • Глава мониторинговой миссии по правам человека в Украине подчеркнула намерение России нанести как можно больший ущерб гражданским.

Число жертв среди гражданских украинцев в результате атак РФ резко возросло в 2025 году

За первые 5 месяцев 2025 года количество жертв среди гражданских в результате российских атак возросло на 50%.

Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций по мониторингу прав человека в Украине.

Там подчеркнули, что увеличение количества жертв от террористических атак Москвы растет летом.

Баллистические ракеты, когда они используются в густонаселенных районах, наносят предполагаемый и широкомасштабный ущерб гражданскому населению, как продемонстрировали эти недавние атаки, — отметила глава мониторинговой миссии по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белл.

Она добавила, что время суток, в которое Россия совершила атаки, подчеркивает сознательное ее намерение нанести как можно больший ущерб гражданским.

Разрушенная Россией станция “скорой помощи” в Белгород-Днестровском

В частности, это касается ударов оккупантов 23 июня по школе в Белгород-Днестровском и 24 июня по Днепру.

ММПЧУ, посетившая места нападений, не сообщила ни о каких доказательствах военного присутствия в школе, а люди подтвердили, что там не было размещено никаких военных.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла ракетный удар по Белгород-Днестровскому — есть погибшие и раненые
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одещина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ночью запустила по Украине более 40 БпЛА — как отработала ПВО
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?